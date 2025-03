Lừa bán 20 người sang Tam giác vàng để gọi điện lừa đảo

Hà TĩnhLê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn lừa 20 người đưa sang Tam giác vàng (Lào), ép họ gọi điện lừa đảo để được hưởng 2% tiền hoa hồng từ các ông chủ Trung Quốc.

Bản án ngày 24/3 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Thành, 36 tuổi, mức án 14 năm tù; Tuấn, 35 tuổi, lĩnh 9 năm về tội Mua bán người, theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Triệu Thị Thanh Tuyền, 39 tuổi; Bùi Duy Hiếu, 31 tuổi, bị phạt 4-6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm tới quyền tự do thân thể, tài sản hợp pháp của bị hại, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự... nên cần xử nghiêm để răn đe.

Trước đó, 4 bị cáo nói hối hận, thừa nhận vì lòng tham nhất thời mà phạm tội, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình, chuộc lại lỗi lầm.

Bị cáo Lê Xuân Thành (phải) và Triệu Thị Thanh Tuyền tại phiên xử. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, năm 2023, Thành và Tuấn làm nhân viên tại đặc khu Tam giác vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo (Lào), chuyên phục vụ hoạt động đánh bạc trên Internet. Cả hai sau đó được ông chủ người Trung Quốc nhờ tìm người đưa sang đặc khu để phục vụ cho các hoạt động gọi điện lừa đảo, đánh bạc. Đổi lại họ sẽ được hưởng 2% doanh số những lao động này làm được.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024, Thành và Tuấn về Hà Tĩnh, đưa ra chiêu "việc nhẹ lương cao", rủ 20 người xuất cảnh sang Tam giác vàng, bàn giao cho ông chủ người Trung Quốc. Các nạn nhân sau đó bị giữ hộ chiếu, quản lý, giám sát không cho ra ngoài, hàng ngày phải gọi điện về Việt Nam lừa đảo. Ai muốn về quê phải nộp hơn 100 triệu đồng "chuộc mình".

Tuyền và Hiếu sống với nhau như vợ chồng, mở quán ăn gần Tam giác vàng. Tháng 4/2024, cả hai nhận hơn 280 triệu đồng của 19 bị hại, hứa giúp họ bỏ trốn khỏi đặc khu. Hiếu và Tuyền đưa cho một người Lào hơn 50 triệu đồng để nhờ thực hiện việc này nhưng không thành công. Số tiền còn lại đôi vợ chồng hờ chiếm đoạt, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Lê Anh Tuấn (trái) và Bùi Duy Hiếu trả lời thẩm vấn. Ảnh: Đức Hùng

Nhận cầu cứu từ người nhà các nạn nhân, cuối tháng 5/2024 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Lào, cử hàng chục trinh sát đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt Thành cùng 3 đồng phạm. Nhà chức trách giải cứu hàng chục người Việt Nam đang bị "giam lỏng", đưa về nước an toàn.

Đức Hùng