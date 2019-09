Kinh tế đêm: cuộc giằng co trong bóng tối

Đê La Thành là con phố của hai thế giới trái ngược nhau. Khi trời sáng, khu vực đầu phố bán bàn thờ, tủ thờ, phục vụ âm thế. Ban đêm, nó lại rực sáng ngành dịch vụ ẩm thực. Đê La Thành được giới thiệu trong các bài viết về ẩm thực Hà Nội, về những hàng xôi đêm đồng giá, mở cửa 24/7. Hằng đêm, ở góc phố này diễn ra cuộc đối đầu giữa thị trường tự do và nền quản lý hành chính.

Hà năm nay 33 tuổi, vẫn nhớ về căn nhà của cô từ thuở còn thơm nức mùi gỗ, chưa thành quán xôi sực mùi thịt như bây giờ. Những năm 80, 90, bố mẹ Hà làm trong công ty điện tử Hanel, mặt bằng để cho người ta thuê chứa gỗ.

Năm Hà học lớp 2, mẹ đồ thử nồi xôi bán trước cửa, rồi hai nồi, ba nồi cũng hết. Mấy hôm sau, nhà bán gỗ đi chỗ khác thuê cửa hàng. Mẹ Hà mở quán bán xôi.

Dăm bảy năm đầu, bán hết chõ xôi là bà đóng cửa. Dần dà đến tối, người phố khác vẫn vác bát sang gõ cửa hỏi mua, rồi trách quán đóng cửa sớm.

Hai mươi lăm năm qua, bên cạnh những hàng ăn mở rồi đóng, chỉ có quán xôi của Hà và hàng phở bên cạnh là tồn tại. Phần bởi quen vị, quen mùi, phần vì người ta biết, 24 giờ trong ngày, lúc nào cũng có xôi ăn.

Công nhân vệ sinh dọn rác từ "quán ăn đêm" rạng sáng tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

"Tầm từ 2008, người ta bắt đầu chơi đêm nhiều lắm, kiểu như càng ngày càng đi chơi muộn dần ấy", Hà giải thích. Hà thuê thêm người phụ việc và thay mẹ tiếp quản quán xôi từ những năm kinh doanh xuyên đêm.

Thủ đô bận này xây dựng nhiều công trình, thợ xây làm ca đêm mỗi hôm gọi điện đặt cả trăm suất xôi, bánh mì. Hai ba giờ sáng, giữa gian nhà la liệt ghế nhựa vẫn còn những đôi trẻ váy dài giày cao sau buổi đi chơi ngồi đợi bữa ăn khuya Hà nấu. "Cái đấy bình thường mà. Đấy là quyền tự do của người dân thôi", cô chủ quán nhỏ nhắn gạt mái tóc dài để xõa ngang lưng nói.

Nhưng để thực thi "quyền tự do" đó, những người đến quán sau 0h phải chịu bó gối ngồi thưởng xôi với cánh cửa cuốn đóng một nửa và lom khom bước ra sau khi trả tiền, điệu bộ dấm dúi như mua hàng cấm.

0h, xe tải nhỏ của công an các phường rê qua từng mét đường, bắc loa nhắc nhở các hộ buôn bán thu dọn bàn ghế, đóng cửa tắt điện. Mua bán giờ này là phạm pháp.

Giờ ấy, cả một dãy phố đâu cũng thấy cảnh người nối người nhớn nhác bê ghế, tắt điện chui vào nhà, hoặc lom khom ngồi nép vào mép cửa, và vội miếng thức ăn đang dở trong bóng tối. Thi thoảng, khi có ôtô xe máy phóng qua, thực khách nghiêng bát, tranh thủ ánh đèn pha soi xem trong bát còn gì để tiếp tục ăn.

"Xử lý các hộ kinh doanh sau 24h" luôn nằm trong kế hoạch đầu năm của công an phường Thành Công và cứ sáu tháng lại được sơ kết một lần. Đó cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Từ 23h30 đến 3h sáng, phường bố trí một tổ tuần tra gồm hai cảnh sát và ba bảo vệ dân phòng, chỉ để giải quyết hàng quán kinh doanh quá giờ quy định.

Các biện pháp đều được áp dụng, từ thu bàn ghế, nồi nước dùng, đến "mạnh tay" xử phạt 200 nghìn đồng một lần. Có lần, phường phối hợp với quận, kiểm tra chứng minh thư của khách ăn hàng, lập tức khách phản ứng, trợn mắt xưng "mày tao". Người bán ít chống đối nhưng người mua lại hay thái độ.

Nửa năm qua, công an 10 lần phạt hành chính, 16 lần mời các chủ quán xôi lên phường làm việc. Trước khi ra về, chủ hộ đều phải làm giấy cam kết không vi phạm. Nhưng rồi đâu lại vào đấy.

"Bắt nhiều đến nỗi nhàm chán. Mà xử lý hành chính thì rất nhẹ. Phạt thì họ kêu ngày không bán được, đêm được mấy khách các chú lại đuổi. Khổ thế đấy", thượng tá Lê Quang Tiến, Trưởng công an phường Thành Công nói.

Có đợt công an làm gắt quá, chủ quán đối phó bằng cách mở tung cửa, bật đèn lúc 3h sáng. Đó là thời điểm công an phường rút quân tuần tra về. Đến kiểm tra thì họ bảo: "Nhà tôi vừa mở cửa, chuẩn bị bán đồ buổi sáng. Tôi có mở cửa xuyên đêm đâu". Công an biết họ kinh doanh nhưng không làm được gì. Bởi luật không cho phép vào nhà kiểm tra sau 22h nếu không có lệnh. Cấp phường là gần dân nhất, "còn ở với bà con". Nên bao năm qua, các hộ vẫn buôn bán thậm thụt, Công an phường vẫn "kiên trì" dẹp. "Đó là nhiệm vụ rồi".