Ăn chơi ba ngày ở đảo Phú Quý chưa đến hai triệu đồng

Đảo Phú Quý hay còn gọi là Cù Lao Thu nằm cách Phan Thiết (Bình Thuận) 120 km là điểm khám phá hè được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Theo người lái tàu, từ cảng Phan Thiết ra đảo được coi là cung đường biển khó nhất nhì trong cả nước. Đoạn đường có sóng ngang và nhiều xoáy, khiến tàu thuyền không thể xuôi dòng mà phải vượt sóng để đi. Do đó tàu thường rung lắc khiến cả những người khỏe mạnh cũng dễ say sóng, nhất là những ngày biển động.

Theo ngư dân, cá voi khi gặp bão, biển động nên sẽ hoảng sợ. Nó bơi khắp nơi tìm chỗ trú ẩn. Nếu gặp tàu thuyền lúc đó, đáy của tàu thuyền tạo thành một khoảng lặng sóng, nó sẽ bơi lên và nấp vào đó. Nó áp tấm lưng khổng lồ vào đáy tàu và đẩy tàu vào khu gần bờ biển ít động hơn. Tàu thuyền nhờ được dựa vào lưng cá voi nên khó lật. Cá voi được cha ông ngày xưa tôn làm thần và xây lăng thờ. Nếu muốn nghe thêm về câu chuyện này, bạn có thể đến Vạn An Thạnh.

Lưu ý

- Tàu biển ra vào đảo chạy theo lịch cố định trong từng tháng nên du khách nên đặt trước vì vé hết rất nhanh. Bạn có thể theo dõi thêm lịch tàu chạy tại trang thông tin của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận, ở phần thông báo.

- Một ngày chỉ có 1-2 chuyến xuất phát mỗi chiều, nếu trễ giờ tàu chạy bạn sẽ phải đợi chuyến tiếp theo vào ngày hôm sau.

- Vì đường biển khó đi, nhân viên tàu sẽ phát sẵn túi nilon phòng khi say sóng trước khi khởi hành. Người có tiền sử hay bị say tàu xe hãy uống thuốc và chuẩn bị nhiều túi nilon, người khỏe mạnh cũng có thể say nếu biển động.

- Gió trên đảo rất mạnh, nên mặc trang phục gọn gàng và giữ chắc vật dụng cá nhân khi đi ra ngoài.

- Đảo cho phép người nước ngoài ra thăm đảo, tuy nhiên hạn chế số lượng do đó thủ tục cấp phép hơi lâu.

Chi phí tham khảo

- Xe khách TP HCM - Phan Thiết: 150.000 – 250.000 đồng một người một chiều.

- Vé tàu ra đảo: 250.000 đồng một người một chiều.

- Thuê xe máy chạy trên đảo: 100.000 – 120.000 đồng mỗingày. Chỉ cần đổ xăng đầy bình một lần là đủ vi vu khắp đảo.

- Chi phí lưu trú ở homestay, khách sạn: 100.000 – 300.000 đồng một phòng một đêm. Một số địa chỉ bạn có thể tham khảo: khách sạn Hưng Phát, homestay Cô Ni.

- Ăn uống: 500.000 đồng cho ba ngày với các bữa chính, phụ.