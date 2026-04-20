Lợi thế vị trí thúc đẩy tiềm năng căn hộ nghỉ dưỡng Cát Bà

Tọa lạc tại vị trí biệt lập trong tổng thể Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà nhưng vẫn gần hệ tiện ích, căn hộ Thanh Long hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú.

Tòa tháp Thanh Long là phân khu căn hộ cao tầng cuối cùng thuộc Xanh Island. Theo chủ đầu tư, lợi thế của tòa tháp nằm ở khả năng dung hòa hai yếu tố: không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh và khả năng tiếp cận các tiện ích dịch vụ. Từ vị trí này, cư dân có thể di chuyển thuận tiện đến bến du thuyền và các khu chức năng trong quần thể.

Vị trí của Thanh Long thuận tiện kết nối tới bến du thuyền. Ảnh: Sun Group

Không gian nghỉ dưỡng trong khu vực biệt lập

Quần thể Xanh Island được quy hoạch theo địa thế ven vịnh, trong đó tòa Thanh Long nằm ở khu vực tách biệt so với phần còn lại. Yếu tố này góp phần tạo không gian lưu trú yên tĩnh, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng. Đồng thời, vị trí này cũng mang lại tầm nhìn rộng nhờ không bị che chắn bởi các khối công trình lớn trong khu vực.

Tòa tháp sở hữu ba mặt hướng biển và một mặt hướng núi, cho phép các căn hộ có tầm nhìn bao quát vịnh Lan Hạ và cảnh quan như bình minh và hoàng hôn trên vịnh Lan Hạ, đảo đá vôi và dải rừng nguyên sinh... Thiết kế ban công rộng giúp tăng khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, qua đó cải thiện chất lượng không gian sống.

Vào ban ngày, các căn hộ tận dụng lợi thế cảnh quan tự nhiên; ban đêm, khu vực này có thể quan sát các hoạt động trình diễn ánh sáng, pháo hoa trên vịnh từ khoảng cách gần. Hệ tiện ích nội tòa như bể bơi, khu chăm sóc sức khỏe, không gian sinh hoạt chung được bố trí nhằm phục vụ nhu cầu lưu trú ngắn và dài hạn.

Vườn trên mái là một trong nhiều tiện ích nội khu cao cấp của tòa tháp. Ảnh: Sun Group

Kết nối tiện ích và hưởng lợi từ du lịch

Dù nằm ở khu vực tách biệt, cư dân tòa Thanh Long vẫn có thể tiếp cận nhanh hệ tiện ích trong quần thể Xanh Island. Các hạng mục như công viên, khu trải nghiệm, bến du thuyền và dãy thương mại được bố trí trong bán kính di chuyển ngắn.

Bên cạnh đó, khu vực lân cận còn có các điểm như bãi tắm Các Bà. Tại đây, cư dân được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật, pháo hoa trên mặt nước, trải nghiệm không gian bia thủ công đậm chất Đức tại nhà hàng Sun Bavaria hay hòa mình vào bầu không khí của chợ đêm sáng tạo VUI-Fest.

Đại diện Sun Property cho biết, các mô hình dịch vụ tại đây hướng đến việc kết hợp trải nghiệm giải trí và yếu tố bền vững, qua đó kéo dài thời gian lưu trú của khách

Bãi tắm Các Bà với các màn trình diễn nghệ thuật, pháo hoa được tổ chức thường xuyên. Ảnh: Ánh Dương

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông kết nối Cát Bà với đất liền tiếp tục được đầu tư, khả năng tiếp cận điểm đến được cải thiện. Một số dự án như tuyến cáp treo 21 km nối đất liền đến thẳng trung tâm Cát Bà và định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng du lịch khu vực.

Song song, địa phương đang đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm giảm tính mùa vụ, với các hoạt động như chèo thuyền kayak khám phá vịnh Lan Hạ, trekking rừng nguyên sinh hay thám hiểm hang động đá vôi. Các sự kiện quy mô như lễ hội chèo SUP và giải chạy Summer Run 2026 cũng được tổ chức để thu hút khách nhiều thời điểm trong năm.

Nhiều hoạt động về đêm diễn ra tại Cát Bà. Ảnh: Ánh Dương

Tháng 1, Cát Bà đón hơn 142.000 lượt du khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 97.000 lượt, bằng 68% tổng lượng khách du lịch và tăng 14% so với cùng kỳ. Nhu cầu lưu trú này là cơ sở để tòa tháp căn hộ Thanh Long cũng như 2 tòa The Xanh 1 và The Xanh 2 kỳ vọng vào hiệu suất cho thuê. Với lượng khách du lịch sẵn có cùng hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản, chủ sở hữu có thể linh hoạt sử dụng cho mục đích lưu trú hoặc kinh doanh dài hạn tùy nhu cầu.

Song Anh