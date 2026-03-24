Lợi thế 'ven biển, giữa rừng' giúp Cần Giờ hút du lịch thể thao

Cần Giờ với hệ sinh thái rừng ngập mặn và đường bờ biển dài đang trở thành lựa chọn của nhiều người yêu vận động, khi xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên ngày càng phổ biến.

Nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, Cần Giờ là địa phương hiếm hoi hội tụ đồng thời hai hệ sinh thái đặc trưng: rừng ngập mặn và vùng ven biển. Sự đan xen giữa rừng đước, sông rạch và bãi bồi tạo nên một không gian tự nhiên có tính chuyển tiếp rõ rệt, vừa mang tính sinh thái, vừa phù hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian vận động gắn với thiên nhiên gia tăng, những khu vực có điều kiện tự nhiên đa dạng như Cần Giờ dần trở thành điểm đến được quan tâm. Không chỉ phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, nơi đây còn mở ra tiềm năng cho các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền hay trekking nhẹ.

Nhóm du khách tham gia chèo thuyền tại một khu du lịch sinh thái thuộc Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Một trong những lợi thế lớn của Cần Giờ nằm ở hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng hơn 35.000 ha, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Rừng đóng vai trò như "lá phổi xanh" của TP HCM, tạo ra môi trường vi khí hậu đặc trưng với độ ẩm cao, nhiệt độ ổn định hơn so với khu vực nội đô.

Các cung đường xuyên rừng đước tại khu vực Rừng Sác mang lại trải nghiệm khác biệt so với những địa hình quen thuộc trong thành phố. Tán cây dày, ánh sáng lọc qua lớp lá và không khí mát giúp giảm cảm giác oi bức khi vận động. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều runner lựa chọn các cung đường có yếu tố thiên nhiên thay vì chỉ chạy trong khu đô thị.

Bên cạnh rừng, đường bờ biển dài với các khu vực như Bãi biển 30/4 mang đến không gian mở, thoáng đãng. Sự kết hợp giữa gió biển và mặt nước rộng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thể thao sức bền, đặc biệt là chạy đường dài, đạp xe. Việc thay đổi cảnh quan liên tục từ rừng sang biển cũng giúp hành trình vận động trở nên thú vị hơn.

Thực tế cho thấy, xu hướng kết hợp du lịch và thể thao đang ngày càng rõ nét. Theo khảo sát của WIN International, công bố năm 2023, thực hiện với hơn 33.000 người tại 39 quốc gia, khoảng 47% người được hỏi cho biết họ thường xuyên dành thời gian trong thiên nhiên, đồng thời ưu tiên các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này mở ra cơ hội cho những điểm đến có lợi thế tự nhiên phát triển các sản phẩm du lịch gắn với vận động.

Hào nướng mỡ hành là một trong những món ăn nên thử khi đến Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Theo World Health Organization công bố năm 2020, việc tiếp xúc với không gian xanh có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tim mạch và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Những yếu tố này đặc biệt quan trọng với nhóm người làm việc trong môi trường đô thị, nơi áp lực công việc và mật độ xây dựng cao dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tại Cần Giờ, nhờ các lợi thế kể trên, những năm gần đây địa phương xuất hiện thêm loạt sự kiện thể thao quy mô, thay vì chỉ có tour tham quan sinh thái. Nổi bật, vào dịp 1/5 sắp tới, nơi đây sẽ diễn ra giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Theo ban tổ chức, cung đường được thiết kế đi qua nhiều dạng địa hình khác nhau, độc đáo nhất là đoạn xuyên rừng đước tại khu vực Rừng Sác và các cung ven biển.

Theo ban tổ chức, khoảng 80% cung đường đi qua khu vực có cây xanh hoặc không gian mở, bao gồm rừng ngập mặn và ven biển. Con số này là tỷ lệ mảng xanh cao nhất trong các giải VnExpress Marathon hiện nay.

Một góc đường rừng Sác với nhiều mảng xanh. Ảnh: Thanh Tùng

Giải chạy có đủ các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Cần Giờ trở thành điểm đến thứ 10 trong hệ thống VnExpress Marathon sau các thành phố du lịch nổi tiếng như Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng...

Việc tổ chức giải chạy tại đây được kỳ vọng mở ra hướng phát triển du lịch kết hợp thể thao, đồng thời thu hút thêm du khách đến với Cần Giờ. Thời gian tới, khi các công trình trọng điểm hoàn thành, Cần Giờ được kỳ vọng chuyển mình thành trung tâm du lịch, kinh tế mới phía Nam TP HCM. Tâm điểm tại đây là Vinhomes Green Paradise với chuỗi tiện ích quốc tế như VinWonders 122 ha, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, biển hồ Paradise Lagoon, tòa tháp Landmark 108 tầng. Từ đó, siêu đô thị ESG++ hướng đến đáp ứng đa dạng mô hình du lịch, từ nghỉ dưỡng, giải trí, MICE, y tế đến sinh thái, đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Thái Anh