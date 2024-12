Lợi thế giúp Vinhomes Grand Park hợp 'khẩu vị' mua nhà của người trẻ

Sở hữu hệ tiện ích đa dạng, không gian xanh cùng nhiều chính sách bán hàng, Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) đang là dự án được nhiều người trẻ nhắm tới.

Các khảo sát gần đây cho thấy những người trẻ từ 22 đến dưới 39 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực. Nhiều dự án bất động sản nắm bắt được xu hướng này, đã phát triển những mô hình căn hộ phù hợp nhu cầu khách hàng trẻ.

Độ tuổi mua nhà ngày càng trẻ hóa

Theo khảo sát của Property Guru vào năm 2023, nhóm người trẻ 26-42 tuổi có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất. Trong đó, nhóm tuổi 27-30 chiếm hơn 42%, nhóm tuổi 32-40 chiếm khoảng 24%.

Cũng theo khảo sát này, những người thuộc thế hệ Gen Z và Gen Y với độ tuổi dưới 35, có mức độ tìm kiếm thông tin bất động sản tăng liên tục trong vòng ba năm trở lại đây.

Khảo sát tâm lý tiêu dùng của trang Batdongsan về tỷ trọng người dự định mua bất động sản trong 2024 cho thấy có 64% dưới 39 tuổi.

Lợi thế nắm bắt công nghệ nhanh đã giúp Gen Y và Gen Z có nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập tốt, thậm chí cao gấp nhiều lần so với thế hệ trước. Tài chính dồi dào thúc đẩy nhu cầu mua nhà sớm của giới trẻ.

Nhóm khách hàng mới này cũng có khẩu vị lựa chọn bất động sản riêng. Theo khảo sát của trang Batdongsan, có ba yếu tố để người trẻ cân nhắc mua nhà. Đó là bất động sản phải có không gian xanh. Hai là yếu tố ứng dụng công nghệ (smart home). Cuối cùng, người trẻ có xu hướng chấp nhận đi xa hơn ra khỏi khu vực trung tâm, tìm kiếm bất động sản ở vùng ven thành phố lớn với chất lượng sống vượt trội hơn và mức giá phải chăng hơn.

Đô thị phía Đông TP HCM thu hút người trẻ

Tại TP HCM, Vinhomes Grand Park là một trong số ít dự án thỏa mãn được khẩu vị của người trẻ thành đạt. Cụ thể, dự án sở hữu cả 3 yếu tố mà khách hàng trẻ tìm kiếm.

Đầu tiên chính là không gian sống xanh. Dự án có quy mô 271 ha, được chủ đầu tư dành tới 200 ha, tương đương 70% diện tích để phát triển hệ sinh thái xanh, những tiện ích công cộng đẳng cấp.

Trong số này phải kể tới hệ thống công viên đa dạng chủ đề như công viên gym ngoài trời, công viên BBQ, công viên dưỡng sinh, văn hóa, nghệ thuật... Đặc biệt, dự án sở hữu công viên trung tâm rộng tới 36ha, thiết kế mang phong cách vườn nhiệt đới Garden By The Bay (Singapore).

Bên cạnh hệ thống công viên, mảng xanh tại Vinhomes Grand Park còn hiện diện tại hàng trăm tiện ích nội khu như hồ bơi, sân tập thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em...

Vinhomes Grand Park liên tục cho ra mắt các tiện ích mới. Ảnh: Vinhomes

Thêm một yếu tố khiến người trẻ chọn an cư tại Vinhomes Grand Park chính là đại đô thị được ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành.

Các tòa nhà đều được trang bị hệ thống camera thông minh, tích hợp AI, có khả năng nhận diện các mối nguy hiểm từ xa. Các sảnh ra vào tòa nhà đều có hệ thống Face ID với tính năng nhận diện khuôn mặt. Tính năng phân tầng thang máy khiến người lạ không thể tiếp cận được các căn hộ. Những công cụ, ứng dụng thông minh này mang tới không gian sống riêng tư và tuyệt đối an toàn cho cư dân.

Ngoài ra, Vinhomes Grand Park cũng được phát triển mô hình căn hộ thông minh (Smart Home) tại một số phân khu như The Beverly, The Opus One... Công nghệ kết nối tất cả các thiết bị trong nhà giúp cư dân có thể dễ dàng truy cập, điều khiển, đồng thời kiểm soát mọi hoạt động từ xa.

Giới trẻ hài lòng đại đô thị phía Đông TP HCM còn ở hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, năng động. Ngay trong nội khu là Vincom Mega Mall rộng gần 50.000m2, hàng trăm shop khối đế, các phân khu thương mại mang phong cách riêng, công viên Grand Park... mang đến cho cư dân ngàn trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật bất tận.

Cùng với đó, hạ tầng y tế và giáo dục tại đại đô thị cũng được đầu tư hiện đại với Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường học với 24 điểm trường trong đó có Vinschool theo chuẩn đào tạo quốc tế.

Vinhomes Grand Park có diện tích căn hộ đa dạng, từ căn studio đến căn hộ 2, 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu khách hàng là người độc thân đến gia đình đa thế hệ. Nhằm mang tới cho khách hàng trẻ cơ hội sở hữu sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất, chủ đầu tư liên tục tung ra các chính sách hấp dẫn.

Điển hình như tại phân khu The Beverly, khách hàng chỉ cần bỏ ra 1,3 tỷ đồng ban đầu để sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 78,5m2 đến 85m2. Ngoài ra, người mua còn có thể nhận gói quà tặng với tổng giá trị lên tới 1,135 tỷ đồng, bao gồm xe điện VF 3, học bổng Vinschool, cam kết tiền thuê nhà trong 30 tháng, ưu đãi 3% giá trị căn hộ cho khách hàng là doanh nghiệp và cư dân TP Thủ Đức, ưu đãi hội viện VinClub...

Căn hộ mẫu tại Vinhomes Grand Park đang mở cửa đón khách tham quan mỗi ngày. Ảnh: Vinhomes

Thuộc khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM, Vinhomes Grand Park được bao quanh bởi hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm đang trên đà về đích. Cùng với tuyến VinBus đã hoạt động với tuần suất liên tục, năm 2026, vành đai 3 xuyên tâm dự án dự kiến sẽ thông xe, sân bay quốc tế Long Thành bắt đầu khai thác giai đoạn 1 với công suất 25 triệu khách/năm...

Hạ tầng hoàn thiện sẽ gia tăng khả năng kết nối cho dự án, đồng thời đưa TP Thủ Đức trở thành tâm điểm phát triển bất động sản mới khu vực phía Nam. Kết nối liên vùng và quốc tế được tăng cường cũng đưa bất động sản tại Vinhomes Grand Park thăng hạng giá trị vượt trội. Đây chính là những yếu tố khiến người trẻ không ngại chuyển cư về phía Đông để hiện thực hóa sớm ước mơ sở hữu nhà và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

Yên Chi