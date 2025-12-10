Lợi thế để Việt Nam thu hút các trung tâm dữ liệu siêu lớn









Thông tin được các chuyên gia nêu trong sự kiện Innovation Day, được Schneider Electric tổ chức tại Hà Nội ngày 17/9. Theo các chuyên gia, việc thu hút trung tâm dữ liệu siêu lớn toàn cầu không chỉ mang lại dòng vốn đầu tư lớn, mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp số, nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.

Ông Pang XingJian, Tổng Giám đốc điều hành Schneider Electric khu vực Đông Á, đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến mới đầy hứa hẹn về đầu tư trung tâm dữ liệu tại khu vực, có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư. Các yếu tố được kể đến bao gồm chi phí xây dựng hợp lý và trữ lượng điện sạch lớn. Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield công bố hồi tháng 2/2025[1] , Việt Nam có chi phí xây dựng data center trong nhóm thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ đứng sau Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Pang XingJian giới thiệu về xu hướng phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững tại Innovation Day Hà Nội.

Cụ thể, một trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn trung bình tại Việt Nam có chi phí khoảng 6,9 triệu USD/MW. Trong đó, chi phí cho hệ thống điện chiếm 26%, theo sau là hệ thống cơ khí và xây dựng là 13%. Giá đất chỉ chiếm 5% tổng chi phí, với 209 USD/m2 cho vị trí ở khu vực ngoại ô Hà Nội hoặc TP HCM, đi kèm với cơ sở hạ tầng sẵn có. Trữ lượng điện sạch lớn là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu vận hành xanh của các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Báo cáo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vào tháng 8/2024 trích dẫn kết quả đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ ra Việt Nam có tiềm năng năng lượng gió lớn hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Campuchia, Lào, Thái Lan. Hơn 39% tổng diện tích của Việt Nam được ước tính có tốc độ gió trung bình hàng năm lớn, tương đương công suất khoảng 512.000 MW. Lượng bức xạ mặt trời trung bình hàng năm ở Việt Nam khoảng 4-5 kWh/m2/ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn. Ông Phan Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (bên trái) cùng chia sẻ trong buổi tọa đàm tại sự kiện Innovation Day Hà Nội. Báo cáo cũng trích dẫn Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đánh giá tốc độ tăng trưởng năng lượng tái tạo tại Việt Nam đạt khoảng 20% trong 10 năm tới, mở ra cơ hội lớn cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Theo ông Lâm, thách thức lớn nhất trong việc thu hút các trung tâm dữ liệu siêu lớn là khả năng cung cấp điện ổn định , đáp ứng tốt ngay cả trong giờ cao điểm. Thách thức tiếp theo là tích hợp được các nguồn năng lượng phân tán, bao gồm điện mặt trời, điện gió... Việc quản lý nguồn điện phân tán này không thể theo cách thức truyền thống, tập trung như trước đây. "Không chỉ là cung cấp đủ điện, mà còn là làm thế nào chúng ta có thể tiết kiệm, lưu trữ và sử dụng năng lượng hiệu quả. Việc tiết kiệm được 5% lượng điện sử dụng dễ dàng hơn nhiều so với việc đưa vào lưới thêm 5% công suất", ông Lâm nói.

Ông Đồng Mai Lâm giới thiệu giải pháp toàn diện trong xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI.

Schneider Electric cũng tham gia hỗ trợ giải quyết các bài toán về năng lượng, cung cấp những giải pháp tối ưu vận hành lưới điện. Tập đoàn này cũng đưa các giải pháp phần mềm tiên tiến như Ecostruxure Power Monitoring Expert hayPower Operation... giúp tối ưu sử dụng năng lượng, đảm bảo dòng điện ổn định, an toàn. Ngoài ra, đơn vị có các giải pháp quản lý tập trung AVEVA Unified Operations Center, dịch vụ phần mềm an ninh mạng cùng chương trình hỗ trợ hậu mãi EcoCare, giúp đảm bảo vận hành an toàn và bền vững; hay hệ thống quản lý nguồn phân tán DERMS (Distributed Energy Resource Management System) nhằm giúp kết nối các nguồn năng lượng tái tạo...

Ngoài ra, đại diện Schneider Electric cho rằng Việt Nam cần đẩy nhanh tiến trình xây dựng trung tâm dữ liệu, tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trung tâm dữ liệu dạng module có thể là giải pháp hữu ích, với ưu điểm mở rộng dễ dàng và có tính linh hoạt cao, giúp triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí. Về mặt chính sách, để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, trong đó có trung tâm dữ liệu siêu lớn, tiến sĩ Trần Văn Khải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Khoa học và Môi trường của Quốc hội, thông tin Chính phủ đang xây dựng các dự thảo luật liên quan, như Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), Luật An ninh dữ liệu... Đối với nguồn điện, tiến sĩ Khải cho biết Việt Nam cũng đang xây dựng cơ chế để đầu tư điện hạt nhân phục vụ năng lượng sạch, sản xuất, phát triển. Với sự vào cuộc của Chính phủ, Schneider Electric tin rằng xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu sẽ được đẩy mạnh và góp phần đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia dẫn đầu khu vực ASEAN về trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây vào năm 2030.