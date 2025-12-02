Lời khai gian dối của thiếu niên 'lấy oán trả ơn' hàng xóm

Trung QuốcChung Kiến Xuyên, 14 tuổi, đâm nữ sinh cùng lớp 26 nhát rồi giả vờ cứu bạn nên bị thương, khi bị bắt tiếp tục đổ lỗi bị bạn "cô lập, khinh thường".

Chiều 8/4, như thường lệ, anh Trần lái xe đi đón con gái, bạn cùng lớp của con là Phan Dư Ưu và Chung Kiến Xuyên từ trường về, thả cả 3 ở cổng khu chung cư rồi đi có việc. Cả ba đều 14 tuổi, học cùng lớp và sống cùng khu nên anh Trần và bố Ưu thay phiên đưa đón cả ba kể từ năm đầu cấp hai, đến nay đã gần ba năm.

Khoảng 19h, mẹ Ưu là Tăng Yến Hoa đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên nghe tiếng ai đó hét lên dưới lầu: "Có người ngất xỉu!". Một hàng xóm ở tầng bốn gọi tên vợ chồng Hoa, khiến cô chỉ nghĩ rằng con gái mình bị ngất do hạ đường huyết, vì Ưu từng bị như vậy trước đây.

Nhưng khi chạy xuống cầu thang, hai vợ chồng thấy con gái nằm trong vũng máu ngay lối vào tòa nhà. Vì trời tối, Hoa không nhìn rõ vết thương, nhưng nhận ra con đã ngừng thở. Điều mà người mẹ này không ngờ đến là kẻ sát nhân cướp đi sinh mạng con gái mình chính là cậu bé mà họ vẫn thường chở đi học miễn phí.

Những nhát dao tàn độc

Gia đình Hoa sống tại một khu dân cư ở quận Long Hoa, thành phố Thâm Quyến, cách trường học của con gái hơn 10 phút lái xe, còn đi bộ mất khoảng nửa tiếng. Mẹ Xuyên nhờ vả bố Ưu và anh Trần tiện đường đưa đón con mình luôn.

"Chúng tôi nghĩ đơn giản là đưa đón thêm một đứa trẻ cũng chẳng mất mát hay tốn kém gì, chỉ cần cậu bé đúng giờ để tất cả không bị muộn là được", Hoa nói. Họ cũng giúp đưa đón chị gái Xuyên trong một năm.

Theo cáo trạng, Xuyên nảy sinh tâm lý bất mãn, oán hận Ưu vì những chuyện nhỏ nhặt.

Chiều 8/4, sau khi được chở về cổng khu chung cư, Ưu và bạn nữ họ Trần cùng đi theo đường bên trái, sau đó Trần vào tòa nhà nhà mình. Còn Xuyên đi theo đường bên phải về nhà.

Lúc sau, thấy Ưu đang chuẩn bị lên lầu một mình, Xuyên rút con dao gấp màu đen mua trên mạng từ trước, vòng ra trước mặt Ưu, cầm dao tra hỏi rồi đâm bạn. Sau khi Ưu ngã xuống đất, Xuyên tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng, ngực... rồi chạy về theo đường cũ. Nhưng khi nghe tiếng Ưu kêu cứu, Xuyên quay lại, quỳ đè lên người nạn nhân, đâm thêm vài nhát nữa rồi bỏ chạy, ném hung khí bên đường.

Trốn về nhà, Xuyên nói dối gia đình rằng thấy có kẻ hành hung nên đã chạy đến cứu bạn, bị chém vào cả hai tay. Nhân viên quản lý chung cư gọi cảnh sát.

Phan Dư Ưu được xác nhận tử vong tại bệnh viện, trên người có 26 vết dao. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong là "sốc giảm thể tích máu do bị vật sắc nhọn đâm xuyên tim, hai phổi và tĩnh mạch dưới xương đòn bị vỡ".

Xuyên bị cảnh sát tạm giữ hình sự vào 9/4.

Cảnh sát tiết lộ động cơ giết người của Xuyên là ghen tị với thành tích học tập và hoàn cảnh gia đình của Ưu, cho rằng Ưu coi thường mình.

Hung thủ từng nhiều lần tra cứu cách giết người

Ngày 15/10, vụ án được đưa ra xét xử tại TAND trung cấp thành phố Thâm Quyến.

Tại phiên tòa, vừa gặp Tăng Yến Hoa, bố Xuyên lập tức quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin tha thứ, dù trước đó không hề liên lạc để xin lỗi.

"Trạng thái của Xuyên trông rất ổn định, tăng cân thấy rõ", Hoa kể và nói phải cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc trong hơn bốn tiếng đồng hồ.

Theo hồ sơ tòa án, vào đầu tháng 3, Xuyên tìm kiếm trên mạng "14 tuổi giết người phải chịu trách nhiệm hình sự gì", tìm thông tin về các vụ án trẻ vị thành niên giết người, các trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên ở tỉnh Quảng Đông, đồng thời tìm mua thuốc độc "không màu, không mùi, tan trong nước".

Xuyên không mua được thuốc độc vì người bán yêu cầu xuất trình giấy tờ, một trong số đó là giấy chứng nhận đang theo học đại học hoặc sau đại học, nhưng Xuyên không có. Xuyên cũng thử tìm kiếm mẫu thẻ nghiên cứu sinh của một trường đại học trên mạng.

"Cậu ta phải hận đến mức nào mới có thể ra tay tàn nhẫn với con gái tôi như vậy? Tôi thực sự không hiểu tại sao lại có thể làm vậy với ân nhân", Hoa nói.

Trước án mạng, Hoa cho biết hầu như không qua lại với gia đình Xuyên, chỉ chào hỏi xã giao khi tình cờ gặp trong khu chung cư. Trong năm đầu tiên giúp đưa đón, bố mẹ Xuyên từng đưa con trai đến nhà Hoa hai lần để bày tỏ cảm ơn. Lúc đó, Hoa thấy Xuyên rất lễ phép và hơi hướng nội, cô còn khích lệ nam sinh nói chuyện nhiều hơn.

Theo Hoa, con gái cô thường nhắc đến tên vài người bạn thân, Xuyên không nằm trong số đó. Khi đưa đón ba đứa trẻ đi học, Xuyên ngồi ở ghế phụ lái, còn Ưu và Trần ngồi ở ghế sau. Xuyên không tham gia cuộc trò chuyện của hai nữ sinh.

"Con gái tôi đi chung xe với Xuyên ba năm nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Ở trong lớp, cả hai cũng có nhóm bạn riêng. Mỗi lần lên xuống xe, Xuyên chỉ nói hai câu 'Chào chú' và 'Cảm ơn chú, tạm biệt'", Hoa kể.

Theo lời khai, Xuyên cảm thấy Ưu coi thường bà nội mình vì bà từ nông thôn lên, mặc quần áo cũ kỹ, đồng thời cho rằng bị Ưu coi thường vì nhà mình bẩn thỉu và bừa bộn.

Hoa phản bác, cho rằng cáo buộc của Xuyên là vô căn cứ: "Nhà tôi không quen biết bà nội cậu ta, làm sao có thể coi thường bà ấy? Tôi chưa bao giờ đến nhà cậu ta, con gái tôi lại càng không. Chúng tôi sao biết nhà cậu ta như thế nào mà coi thường?".

Trước tòa, Xuyên không phủ nhận việc sát hại Ưu. Nam sinh tỏ ra rất sợ hãi, thừa nhận "hận trường học, hận các bạn".

Luật sư bào chữa cố gắng quy kết động cơ gây án là do Xuyên bị bắt nạt ở trường, bị bạn cùng lớp cô lập trong thời gian dài. Tuy nhiên, lời khai của giáo viên và bạn cùng lớp đều cho thấy Xuyên mới là người bắt nạt bạn cùng lớp. Theo đó, Xuyên từng dọa giết một bạn nam và đánh nhau với học sinh ngồi bàn trước vì những chuyện nhỏ nhặt. Trong khi đó, Xuyên và Ưu có rất ít tương tác trên lớp.

Hoa cho biết, khi cô đề nghị tòa phạt tử hình đối với Xuyên, nam sinh đột nhiên quỳ xuống xin lỗi. Khi luật sư của bên bị hại trình bày trước tòa, Xuyên lại quỳ xin tha thứ, nói: "Cháu hối hận lắm".

Bản án chung thân

Ngày 28/11, TAND trung cấp thành phố Thâm Quyến tuyên án tù chung thân đối với Xuyên về tội cố ý giết người và tước quyền chính trị trọn đời.

Theo tòa án, do nghi ngờ vô căn cứ, Xuyên nảy sinh bất mãn với Ưu nên mua một con dao gấp để chờ thời cơ rồi gây án. Tòa nhận định Xuyên đã cố ý tước đoạt mạng sống của người khác một cách bất hợp pháp, hành vi cấu thành tội cố ý giết người. Xuyên phạm tội có chủ đích, sử dụng thủ đoạn đặc biệt tàn ác, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, cần bị trừng phạt theo pháp luật.

Tại thời điểm phạm tội, Xuyên chưa đủ 18 tuổi nên được giảm nhẹ hình phạt theo luật định. Dựa trên các tình tiết, tính chất, hoàn cảnh phạm tội và mức độ nguy hiểm cho xã hội, tòa án đưa ra phán quyết tù chung thân.

Sau khi bản án được tuyên, Xuyên không bộc lộ cảm xúc, trong khi bố nam sinh quỳ xin tha thứ.

Theo luật sư của bên bị hại, về mặt pháp lý, án chung thân đối với tội phạm vị thành niên là mức án tối đa. Tuy nhiên, theo Luật Hình sự, nếu Xuyên cải tạo tốt trong thời gian giam giữ, án tù có thể được giảm xuống còn hơn 20 năm.

Tăng Yến Hoa ôm di ảnh con, khuỵu xuống khóc nức nở khi rời tòa án, cho biết "cảm thấy bất lực". Cô yêu cầu luật pháp cần được hoàn thiện để cha mẹ của những tội phạm vị thành niên phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Những năm gần đây, Trung Quốc xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng do trẻ vị thành niên gây ra, như tội cố ý giết người và cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Số liệu từ VKSND Tối cao cho thấy, từ năm 2018 đến 2022, số trẻ vị thành niên từ 14 đến 16 tuổi bị truy tố trên toàn quốc tăng trung bình 7,3% mỗi năm, trong đó các tội nghiêm trọng như cố ý giết người và cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong chiếm hơn 20%.

Trước đây, những vụ án điển hình như "cậu bé 12 tuổi giết mẹ rồi được tha bổng" và "cậu bé 13 tuổi hiếp dâm bé gái, tiếp tục giết người sau khi được thả ra" đã thúc đẩy việc sửa đổi Bộ luật Hình sự để hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự - phá vỡ quy định ban đầu là "người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự". Vụ án "cậu bé 13 tuổi giết bạn rồi chôn xác" ở Hàm Đan, Hà Bắc năm 2024 là vụ án đầu tiên ở Trung Quốc tuyên án tù chung thân đối với trẻ vị thành niên từ 12 đến 14 tuổi.

Việc buộc kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật có thể khiến những trẻ vị thành niên khác thấy rõ rằng tuổi tác không phải là "bùa hộ mệnh", và việc vượt qua ranh giới pháp lý chắc chắn sẽ dẫn đến hình phạt nghiêm khắc.

