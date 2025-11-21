Loạt ưu điểm trên máy in HP Smart Tank 720

HP Smart Tank 720 có thể in 12.000 trang mỗi lần nạp mực, hỗ trợ kết nối thông minh và công nghệ in tiên tiến, phục vụ xu hướng làm việc linh hoạt và khởi nghiệp tại nhà.

Theo HP, sự phát triển của mô hình làm việc kết hợp, học trực tuyến và kinh doanh nhỏ đang khiến nhu cầu in ấn tại nhà tăng mạnh. Người dùng hiện cần một thiết bị cho bản in sắc nét, tiết kiệm chi phí và dễ kết nối với thiết bị thông minh. Smart Tank 720 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu này nhờ khả năng in linh hoạt và chi phí vận hành thấp.

Thiết kế máy in HP Smart Tank 720. Ảnh: HP

Phục vụ nhiều nhu cầu

HP Smart Tank 720 sử dụng công nghệ in phun, mang đến độ chi tiết sắc nét cho cả văn bản lẫn hình ảnh. Thiết bị hỗ trợ in trên nhiều loại giấy khác nhau, từ giấy thường, giấy mỹ thuật cho đến giấy ảnh lên tới 250 gsm, mở rộng khả năng sáng tạo và ứng dụng thực tế.

Sinh viên có thể in hàng trăm trang tài liệu nghiên cứu trong khi các bậc phụ huynh in bài tập, truyện tranh hay thậm chí là mô hình giấy 3D cho con. Doanh nghiệp nhỏ và các cửa hàng trực tuyến có thể in nhãn dán, tờ rơi và tài liệu quảng bá với màu sắc, chất lượng tương đương dịch vụ in ấn chuyên nghiệp.

Người dùng in màu tại nhà cho nhu cầu học tập của trẻ. Ảnh: HP

Dung tích mực lớn

Một ưu điểm của Smart Tank 720 nằm ở hệ thống bình mực dung tích lớn, dễ nạp và chống tràn. Mỗi lần nạp mực có thể in tới 12.000 trang đen trắng hoặc 8.000 trang màu, giúp giảm đáng kể chi phí so với in tại tiệm.

Theo tính toán của HP, trung bình chi phí in một trang hai mặt khoảng vài trăm đồng - mức tiết kiệm đáng kể so với việc in ngoài tiệm. Chi phí tạo lợi thế quan trọng với sinh viên thường xuyên in tài liệu học tập, hay các doanh nghiệp nhỏ cần in hàng nghìn trang hợp đồng, báo cáo mỗi tháng.

Kết nối thông minh

Việc cài đặt và sử dụng máy được tối giản để phù hợp với mọi đối tượng. Người dùng có thể hoàn tất thiết lập trong vài phút, từ nạp mực đến kết nối wifi băng tần kép (2.4/5 GHz). Màn hình LCD hiển thị mức mực theo thời gian thực, trong khi bình mực trong suốt giúp kiểm tra trực quan.

Máy tích hợp ứng dụng HP Smart, cho phép điều khiển in, quét, sao chép và in hai mặt tự động từ điện thoại hoặc máy tính. Người dùng cũng có thể in trực tiếp từ các dịch vụ đám mây như Google Drive hay Dropbox.

Thiết bị có thể điều khiển qua ứng dụng di động. Ảnh: HP

Đặc biệt, kho nội dung HP Printables cung cấp hơn 1.500 mẫu thiệp, lịch, đồ thủ công và tài liệu học tập, giúp người dùng sáng tạo từ hoạt động học tại nhà đến làm đồ trang trí hoặc quà tặng.

Tốc độ cao

HP Smart Tank 720 có tốc độ in 15 trang mỗi phút (đen trắng) và 9 trang mỗi phút (màu) ở chế độ thường. Ngoài ra, máy đạt 23 trang mỗi phút ở chế độ nháp. Với hiệu suất này, người dùng có thể in hàng trăm trang trong thời gian ngắn, phục vụ tốt nhu cầu học tập, kinh doanh hoặc làm việc tại nhà.

Sản phẩm nằm trong hệ sinh thái One HP, kết hợp cùng các thiết bị HP AI PCs, Poly Studio, HP AI Companion và HP Wolf Security, mang đến giải pháp đồng bộ cho công việc và học tập.

Máy in Smart Tank 720 thiết kế nhỏ gọn, phù hợp gia đình, doanh nghiệp nhỏ. Ảnh: HP

HP kỳ vọng với sự kết hợp giữa chất lượng in ấn, chi phí vận hành thấp, trải nghiệm thân thiện và tốc độ, HP Smart Tank 720 vừa có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình hay doanh nghiệp nhỏ, vừa đồng hành cùng người dùng mở rộng khả năng sáng tạo, trải nghiệm làm việc tại nhà.

Hoài Phương