Loạt trải nghiệm cho gia đình dịp lễ 30/4 tại Cần Giờ

Với hơn 1,5 tiếng di chuyển từ trung tâm TP HCM, Cần Giờ mang đến đa trải nghiệm từ khám phá thiên nhiên, ngắm pháo hoa đến chạy bộ "xuyên rừng - kề biển", dịp 30/4.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM 50 km, cảnh quan độc đáo với sự kết hợp giữa biển, rừng ngập mặn và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng. Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, Cần Giờ dự kiến mang đến chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đa dạng, phù hợp nhiều độ tuổi.

Pháo hoa tại Cần Giờ dịp lễ hội hoa xuân trước tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Vingroup

Chạy giữa Rừng Sác

2026 là năm đầu tiên giải chạy VnExpress Marathon đến với Cần Giờ. Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được đánh giá có cung đường xanh nhất hệ thống, đưa 5.000 runner băng qua các khu vực bên trong đại đô thị Vinhomes Green Paradise, đường Duyên Hải lẫn trục Rừng Sác qua rừng ngập mặn.

Các cự ly như 21km, 42km sẽ có khoảng 7km chạy trên Đại lộ Thời Đại của khu đô thị Vinhomes Green Paradise. Đường tại đây mới được xây dựng, rộng rãi, không có dốc. Hơn 22km sẽ chạy trên tuyến Rừng Sác vừa được nâng cấp. Đường rộng nên ban tổ chức có thể bố trí nhiều không gian cho VĐV thi đấu. Điểm đặc biệt của trục đường này là thẳng tắp, chỉ có một điểm quay đầu, rất thuận lợi để runner chạy với tốc độ cao.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Ở nhóm cự ly ngắn, đường chạy được thiết kế chủ yếu trong nội khu dự án Vinhomes Green Paradise với không gian ven biển thoáng rộng, mật độ cây xanh lớn và gió mát tự nhiên trong phần lớn thời gian thi đấu. Kết hợp với mặt đường bằng phẳng, hai cự ly 5km và 10km rất phù hợp cho người mới làm quen race, các gia đình muốn tận hưởng không khí sự kiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những runner muốn bứt tốc hướng tới kỷ lục cá nhân.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được kỳ vọng trở thành giải đấu đặc trưng, sản phẩm du lịch thể thao nổi bật của TP HCM trong giai đoạn mở rộng không gian phát triển. Thành phố cùng ban tổ chức đặt mục tiêu đưa giải đấu hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai, song hành cùng đà hoàn thiện của hạ tầng giao thông và tiện ích địa phương.

Hoa kèn hồng, hoa giấy bung nở trên đường Rừng Sác, tháng 3/2026. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Ngắm pháo hoa, dự lễ hội ẩm thực

Cùng với giải chạy, ban tổ chức thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm xuyên suốt dịp lễ, giúp runner cùng gia đình có thêm kỷ niệm đáng nhớ. Đêm 30/4 là màn bắn pháo hoa bên biển, thắp sáng Cần Giờ. Trước đó, runner cùng gia đình có thể cùng dự đêm nhạc chào mừng cùng chuỗi sự kiện minigame, gian hàng ẩm thực...

VinFast cũng đem đến khu trưng bày và lái thử, với sự đồng hành của các "Đại sứ xanh VinFast" - những chủ sở hữu xe sẽ trực tiếp chia sẻ trải nghiệm thực tế, ưu điểm vượt trội sản phẩm và bài toán kinh tế khi lựa chọn xe điện.

Khám phá rừng ngập mặn

Hệ sinh thái rừng, sông tại cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Ngoài các hoạt động thể thao, văn hóa, runner cùng gia đình có thể kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Một số đơn vị cung cấp tour tham quan như đi cano theo các tuyến sông hoặc đi bộ trên cầu gỗ xuyên rừng đước để quan sát môi trường nước lợ, thảm thực vật đặc trưng.

Tại Khu du lịch Vàm Sát, du khách có thể ghé đến khu bảo tồn chim, đầm cá sấu và các khu sinh cảnh tự nhiên. Với trẻ nhỏ, việc quan sát trực tiếp các loài động vật, nghe hướng dẫn về môi trường sống và di chuyển trong không gian rừng giúp các em dễ hình dung về thiên nhiên, thay vì chỉ tiếp cận qua sách vở hoặc hình ảnh.

Hoàng Đan