Loạt thiết bị trình diễn giúp số hóa nông nghiệp tại Mekong Startup 2022

Thiết bị tiếp theo là sáng kiến về công nghệ khí hóa sinh khối, một trong những giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải nông thôn hiệu quả. Năng lượng sinh khối ở Việt Nam đa phần đến từ việc đốt rơm, rạ và các phế phụ phẩm nông nghiệp, cũng là một trong những lý do dẫn đến ô nhiễm môi trường. Dự án BEST do tổ chức Oxfam và Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) triển khai trong bốn năm, bắt đầu từ tháng 10/2020, thực hiện tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Dự án hướng đến mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích (VCBG) trong các MSE, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo và xử lý rác thải của Việt Nam. Các lợi thế công nghệ này mang lại gồm hiệu suất nhiệt cao, chi phí sản xuất thấp, nguồn nhiên liệu sẵn có, thân thiện với môi trường và tương đối an toàn cho người lao động.