Loạt sản phẩm công nghệ Việt trình diễn tại Tuần lễ Số

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 (Viet Nam International Digital Week - VIDW 2025) diễn ra tại Ninh Bình, thu hút hàng trăm khách tham quan, sáng 27/10. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức.
Song song với các phiên thảo luận, triển lãm thu hút lượng lớn người quan tâm. Đây là cơ hội để các đại biểu, doanh nghiệp tham dự sự kiện trải nghiệm công nghệ mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và quốc tế.
Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 (Viet Nam International Digital Week - VIDW 2025) diễn ra tại Ninh Bình, thu hút hàng trăm khách tham quan, sáng 27/10. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức.
Song song với các phiên thảo luận, triển lãm thu hút lượng lớn người quan tâm. Đây là cơ hội để các đại biểu, doanh nghiệp tham dự sự kiện trải nghiệm công nghệ mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và quốc tế.
Tại gian hàng của ATS, công ty Việt Nam này trưng bày giải pháp tự động hóa trạm biến áp và các thiết bị điện cho ngành năng lượng tại Việt Nam. Các giải pháp này hiện được ứng dụng trên quy mô lớn trong hệ thống lưới điện trong nước.
Theo giới thiệu, giải pháp có thể hỗ trợ việc tuỳ chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, từ phần mềm, thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm và nghiệm thu tới vận hành bảo trì các công trình hệ thống điện.
Tại gian hàng của ATS, công ty Việt Nam này trưng bày giải pháp tự động hóa trạm biến áp và các thiết bị điện cho ngành năng lượng tại Việt Nam. Các giải pháp này hiện được ứng dụng trên quy mô lớn trong hệ thống lưới điện trong nước.
Theo giới thiệu, giải pháp có thể hỗ trợ việc tuỳ chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, từ phần mềm, thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm và nghiệm thu tới vận hành bảo trì các công trình hệ thống điện.
Một số robot do doanh nghiệp Việt phát triển, trong đó hệ thống cánh tay robot của Elbot có khả năng di chuyển linh hoạt với 6 trục, cùng robot vận chuyển cả Alpha Asimov, có khả năng chở hàng và di chuyển trong khu vực nhỏ.
Một số robot do doanh nghiệp Việt phát triển, trong đó hệ thống cánh tay robot của Elbot có khả năng di chuyển linh hoạt với 6 trục, cùng robot vận chuyển cả Alpha Asimov, có khả năng chở hàng và di chuyển trong khu vực nhỏ.
Công ty Nam Hà Nội trình diễn các thiết bị phục vụ giải pháp xây dựng bản sao số. Các thiết bị có khả năng ghi hình và thu thập thông tin để tạo ra bản sao số dựa trên công nghệ 3D GIS. Sau 15 năm phát triển, giải pháp hiện được dùng trong việc phát triển và quản lý đô thị thông minh tại nhiều khu vực ở Việt Nam.
Công ty Nam Hà Nội trình diễn các thiết bị phục vụ giải pháp xây dựng bản sao số. Các thiết bị có khả năng ghi hình và thu thập thông tin để tạo ra bản sao số dựa trên công nghệ 3D GIS. Sau 15 năm phát triển, giải pháp hiện được dùng trong việc phát triển và quản lý đô thị thông minh tại nhiều khu vực ở Việt Nam.
NTQ giới thiệu giải pháp NTQ Factory. Đây là hệ thống giải pháp tự động hóa trong lĩnh vực nhà máy thông minh. Tại gian hàng, đơn vị này trình diễn việc quan sát hệ thống thiết bị, máy móc dùng trong các nhà máy, cũng như thực tế tính năng thu thập dữ liệu và cảnh báo hiện trạng sản xuất theo thời gian thực.
NTQ giới thiệu giải pháp NTQ Factory. Đây là hệ thống giải pháp tự động hóa trong lĩnh vực nhà máy thông minh. Tại gian hàng, đơn vị này trình diễn việc quan sát hệ thống thiết bị, máy móc dùng trong các nhà máy, cũng như thực tế tính năng thu thập dữ liệu và cảnh báo hiện trạng sản xuất theo thời gian thực.
Vconnex, hãng cung cấp nền tảng và thiết bị IoT trình diễn loạt sản phẩm cho nhà thông minh, trong đó nổi bật là bộ điều khiển trung tâm dành cho camera, được hãng ra mắt giữa năm nay. Sản phẩm có khả năng tiếp nhận, phân tích và xử lý hình ảnh và dữ liệu từ các thiết bị camera đơn lẻ, kết hợp AI, nhờ đó biến camera giám sát thông thường thành camera thông minh, nhận diện chuyển động và cảnh báo.
Vconnex, hãng cung cấp nền tảng và thiết bị IoT trình diễn loạt sản phẩm cho nhà thông minh, trong đó nổi bật là bộ điều khiển trung tâm dành cho camera, được hãng ra mắt giữa năm nay. Sản phẩm có khả năng tiếp nhận, phân tích và xử lý hình ảnh và dữ liệu từ các thiết bị camera đơn lẻ, kết hợp AI, nhờ đó biến camera giám sát thông thường thành camera thông minh, nhận diện chuyển động và cảnh báo.
LocaAI, startup chuyên về AI cá nhân hoá, trình diễn các thiết bị hỗ trợ người dùng. Ứng dụng công nghệ AI, các thiết bị như bộ micro, kính thông minh có khả năng chuyển ngữ.
LocaAI, startup chuyên về AI cá nhân hoá, trình diễn các thiết bị hỗ trợ người dùng. Ứng dụng công nghệ AI, các thiết bị như bộ micro, kính thông minh có khả năng chuyển ngữ.
Medcat trình diễn giải pháp số hoá dữ liệu, giúp người dùng và doanh nghiệp có thể bỏ qua việc nhập liệu, giảm thiểu sai sót nhờ giải pháp đọc hiểu dữ liệu và tái cấu trúc dữ liệu thông minh. Giải pháp này có thể ứng dụng trên nhiều loại tài liệu, đặc biệt các dữ liệu có cấu trúc phức tạp như văn bản trong ngành y tế, bảo hiểm.
Medcat trình diễn giải pháp số hoá dữ liệu, giúp người dùng và doanh nghiệp có thể bỏ qua việc nhập liệu, giảm thiểu sai sót nhờ giải pháp đọc hiểu dữ liệu và tái cấu trúc dữ liệu thông minh. Giải pháp này có thể ứng dụng trên nhiều loại tài liệu, đặc biệt các dữ liệu có cấu trúc phức tạp như văn bản trong ngành y tế, bảo hiểm.
Một điểm nhấn tại sự kiện là sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái. Trong hình là mẫu Horus của công ty HTI, được trình diễn trực tiếp trước các khách mời trong buổi khai mạc.
Đây là thiết bị bay quan sát tầm xa, với khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng, phạm vi liên lạc lên tới 15-20 km và thời gian bay 2 giờ, phục vụ các nhiệm vụ bay trinh sát tầm xa, giám sát khu vực và cứu hộ, cứu nạn.
Một điểm nhấn tại sự kiện là sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái. Trong hình là mẫu Horus của công ty HTI, được trình diễn trực tiếp trước các khách mời trong buổi khai mạc.
Đây là thiết bị bay quan sát tầm xa, với khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng, phạm vi liên lạc lên tới 15-20 km và thời gian bay 2 giờ, phục vụ các nhiệm vụ bay trinh sát tầm xa, giám sát khu vực và cứu hộ, cứu nạn.
Triển lãm các thiết bị Make in Vietnan là một phần trong chương trình Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, được tổ chức tại Ninh Bình.
Sự kiện được tổ chức từ ngày 27 đến 29/10, với nhiều phiên thảo luận như Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - Liên minh châu Âu, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Số; Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững; Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo Khu vực về Chuyển đổi số dựa trên AI. Song song là các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.
Triển lãm các thiết bị Make in Vietnan là một phần trong chương trình Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, được tổ chức tại Ninh Bình.
Sự kiện được tổ chức từ ngày 27 đến 29/10, với nhiều phiên thảo luận như Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - Liên minh châu Âu, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Số; Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững; Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo Khu vực về Chuyển đổi số dựa trên AI. Song song là các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.
Trình diễn drone, xe tự hành tại Khai mạc Tuần lễ Số. Video: Lộc Chung - Nhật Mai
Lưu Quý - Giang Huy