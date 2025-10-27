Loạt sản phẩm công nghệ Việt trình diễn tại Tuần lễ Số

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 (Viet Nam International Digital Week - VIDW 2025) diễn ra tại Ninh Bình, thu hút hàng trăm khách tham quan, sáng 27/10. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức.

Song song với các phiên thảo luận, triển lãm thu hút lượng lớn người quan tâm. Đây là cơ hội để các đại biểu, doanh nghiệp tham dự sự kiện trải nghiệm công nghệ mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và quốc tế.