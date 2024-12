Loạt nước theo dõi sát tình hình ở Syria

Mỹ và đồng minh "theo dõi chặt chẽ" tình hình Syria sau khi chính quyền Assad sụp đổ, trong khi một số bên ủng hộ tiến trình chính trị mới.

Nhà Trắng hôm nay cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng cộng sự "đang theo dõi chặt chẽ những sự kiện bất thường xảy ra ở Syria" và duy trì liên lạc với đối tác trong khu vực.

Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã rời đất nước. "Ông ấy đã chạy trốn. Nước Nga do Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo không còn muốn bảo vệ ông ấy nữa", ông Trump viết trên X.

Hãng thông tấn TASS đưa tin Đại sứ quán Nga tại Syria vẫn an toàn sau khi liên minh phiến quân kiểm soát thủ đô Damascus. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi công dân rời Syria.

Phó chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachyov dự đoán rằng nội chiến Syria sẽ không kết thúc sau khi ông Assad rời đất nước, nhấn mạnh quốc gia này đang đối mặt với tương lai khó khăn phía trước. "Có quá nhiều lực lượng đối lập và xung đột lợi ích", ông nói.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 26/11. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan khẳng định chính phủ Syria đã sụp đổ và quyền lãnh đạo đất nước đang thay đổi. "Chuyện xảy ra không phải điều bất ngờ. Syria đã rơi vào tình trạng hỗn loạn suốt 13 năm qua", ông nói.

Ngoại trưởng Fidan cho rằng những bên liên quan cùng các nước trong khu vực cần hành động thận trọng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Ông cũng cảnh báo rằng không được để các tổ chức khủng bố lợi dụng tình hình bất ổn hiện tại ở Syria.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết nước này "theo dõi và quan tâm sâu sắc" tới những diễn biến ở Syria. "Tôi liên tục liên lạc với đại sứ quán Italy tại Damascus và văn phòng Thủ tướng. Tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Ngoại giao", ông Tajani thông báo.

Geir Pedersen, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, nhấn mạnh "mong muốn của hàng triệu người Syria" là có thỏa thuận chuyển giao quyền lực ổn định và toàn diện. Ông kêu gọi tất cả người dân Syria ưu tiên đối thoại, đoàn kết, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền khi tìm cách xây dựng lại đất nước.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc khẳng định sẵn sàng hỗ trợ người dân Syria trong "hành trình hướng tới tương lai ổn định và toàn diện".

Phát biểu tại Diễn đàn Doha, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi khẳng định nước này "hoàn toàn ủng hộ" tiến trình chính trị theo nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an LHQ. Đây là nghị quyết kêu gọi chấm dứt thù địch và đưa ra giải pháp chính trị cho tình hình Syria.

"Xung đột này là giữa chính phủ Syria và người dân của họ, không phải giữa Syria và các nước khác. Do đó, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mọi con đường dẫn tới giải pháp cho những vấn đề đó", ông nói.

Anwar Gargash, quan chức cấp cao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), kêu gọi người dân Syria hợp tác với nhau để tránh hỗn loạn sau khi liên minh phiến quân kiểm soát thủ đô Damascus.

Phiến quân ăn mừng chiến thắng tại Homs, Syria ngày 8/12. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Cộng đồng Hải ngoại Israel Amichai Chikli, thành viên đảng Likud cầm quyền, cảnh báo hậu quả khi chính quyền ông Assad sụp đổ.

"Những sự kiện ở Syria không phải là lý do để ăn mừng", ông Chikli nói, lập luận rằng các lực lượng phiến quân Hồi giáo đang trỗi dậy và "hầu hết Syria hiện do các nhánh của al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát".

Bộ trưởng Israel nhấn mạnh nước này nên khôi phục kiểm soát vùng đệm với Syria, vốn được thiết lập năm 1974. "Chúng ta không được để những phiến quân đó thiết lập căn cứ gần các cộng đồng của mình", ông nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ở Syria và hy vọng Syria ổn định trở lại sớm nhất có thể. "Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan của Syria thực hiện những biện pháp thiết thực để đảm bảo an toàn cho tổ chức và nhân sự của Trung Quốc tại nước này", cơ quan này cho hay.

Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Syria kiềm chế và tránh leo thang bạo lực, hạn chế thương vong cho dân thường.

Tổ chức vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ngày 8/12 tuyên bố liên minh các lực lượng chống chính phủ đã chiếm thủ đô Damascus và Tổng thống Bashar al-Assad "đã bỏ chạy". Thủ tướng Syria Mohammed al-Jalali thông báo chính phủ đã sẵn sàng cho quá trình chuyển giao quyền lực và ông sẽ hợp tác với lãnh đạo tiếp theo của Syria do nhân dân lựa chọn.

Thùy Lâm (Theo Reuters, AFP, Al Jazeera, Times of Israel)