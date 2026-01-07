Loạt nước châu Âu nhất trí đưa quân tới Ukraine sau ngừng bắn

Các cường quốc châu Âu nhất trí về đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong đó có đưa quân tới nước này, sau khi đạt lệnh ngừng bắn.

Liên minh Thiện chí, gồm 35 quốc gia cam kết ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, ngày 6/1 tổ chức cuộc họp lớn nhất từ trước đến nay tại thủ đô Paris của Pháp.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó ký ý định thư, theo đó London, Paris và các đồng minh châu Âu sẽ triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn giữa Kiev và Moskva có hiệu lực.

Tổng thống Macron tuyên bố Pháp có thể triển khai "vài nghìn binh sĩ" tới Ukraine trong tương lai. Thủ tướng Starmer cho biết Anh và Pháp sẽ thiết lập nhiều trung tâm quân sự trên khắp Ukraine sau lệnh ngừng bắn, cũng như "xây dựng cơ sở được bảo vệ cho vũ khí và thiết bị" để hỗ trợ nhu cầu phòng thủ của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện trên thao trường gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 4/1. Ảnh: AP

Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Đức có thể điều quân tham gia giám sát lệnh ngừng bắn, song sẽ đóng tại quốc gia láng giềng của Ukraine. Berlin tới nay vẫn thận trọng trong việc đóng góp nhân sự cho lực lượng đa quốc gia nói trên.

Các nước châu Âu cũng nhất trí thành lập cơ quan điều phối hoạt động giữa Liên minh Thiện chí, Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, cam kết của Mỹ về hỗ trợ lực lượng châu Âu trong trường hợp Nga mở chiến dịch mới nhằm vào Ukraine không được đưa vào thông cáo chung sau cuộc họp.

Thủ tướng Anh cho rằng chỉ có thể đạt thỏa thuận hòa bình "nếu Nga thỏa hiệp", trong khi Thủ tướng Đức nhận định châu Âu "chắc chắn phải thỏa hiệp, không thể áp dụng các giải pháp ngoại giao theo sách vở".

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người tham gia đàm phán tại Paris, nhận định các bên đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Ông cho biết những phương án về lãnh thổ sẽ là vấn đề quan trọng nhất và "hy vọng chúng tôi sẽ thống nhất một số thỏa hiệp liên quan đến điều này".

"Các đồng minh về cơ bản đã đạt được thỏa thuận về đảm bảo an ninh cho Ukraine, để người dân nước này biết rằng cuộc xung đột sẽ chấm dứt mãi mãi", ông Witkoff nói.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 6/1. Đồ họa: RYV

Tổng thống Zelensky bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc họp, khẳng định phát biểu của lãnh đạo châu Âu không phải lời nói suông, nhấn mạnh "có nội dung cụ thể là tuyên bố chung của tất cả thành viên liên minh, cũng như tuyên bố ba bên của Anh, Pháp và Ukraine". Ông cũng cho rằng lãnh thổ là vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga gần như không thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều phải "nằm trong giới hạn" mà Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump đặt ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8/2025.

Moskva đến nay vẫn duy trì những điều kiện cứng rắn, như Kiev phải rút hoàn toàn lực lượng khỏi vùng Donbass và không được gia nhập NATO. Nga cũng muốn lệnh cấm các nước phương Tây triển khai lính gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuter, AP)