Loạt nổ lốp ở Grand Prix Anh

Hamilton kiểm tra lốp trái trước sau khi ra khỏi xe. Nhà cung cấp lốp Pirelli cho rằng chưa thể khẳng định nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ nổ lốp ở Silverstone.

Giám đốc Kỹ thuật Pirelli - ông Mario Isola - nói: "Có thể do lốp bị mòn quá, vì phải đua 38 vòng ở Silverstone sẽ khiến lốp bị mòn nghiêm trọng. Nhưng tôi không nghĩ vấn đề nằm ở đó. Có thể do những chiếc xe cán phải mảnh vỡ trên đường đua. Xe của Kimi Raikkonen bị vỡ cánh gió trước, nhưng cũng có thể do những mảnh vỡ khác. Chúng tôi sẽ phải điều tra chất lượng lốp xe không chỉ ở Silverstone, mà từ những chặng trước đó".