Loạt mô hình robot AI tại triển lãm thành tựu y tế

Hà NộiMô hình robot AI cao 2,6 mét, robot 4 cánh tay phẫu thuật hơn 120 loại bệnh được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đem đến triển lãm thành tựu y tế - giáo dục, sáng 16/9.

"Triển lãm những thành tựu nổi bật của ngành y tế và ngành giáo dục - đào tạo" diễn ra tại tòa nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương... đã tới thăm các gian hàng tại triển lãm, tìm hiểu công nghệ hiện đại nhất và các thành tựu trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và VNVC đón Tổng Bí thư Tô Lâm (phải) thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ở khu vực y tế, BVĐK Tâm Anh mang đến ba mô hình robot và các thiết bị hiện đại, trong gian hàng hơn 45 m2. TTƯT.PGS.TS.BS Triệu Triều Dương, Giám đốc khối ngoại, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết các robot trưng bày là thiết bị phẫu thuật chuyên sâu thần kinh - sọ não, tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp, cột sống, tiêu hóa - những lĩnh vực chưa phải là thế mạnh của Việt Nam trước đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nghe ông Ngô Chí Dũng giới thiệu các công nghệ của Hệ thống BVĐK Tâm Anh tại triển lãm. Ảnh: Nhật Bắc

Đơn cử, robot phẫu thuật Da Vinci Xi - thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, xuất xứ Mỹ, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng... PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM giới thiệu robot này có 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ "ngồi và mổ từ xa", thao tác chính xác, hạn chế tối đa xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện, người bệnh hồi phục nhanh.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên (trái) giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Một robot hiện đại khác là robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống. TTƯT.ThS.BSCK2 Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết robot mới có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. Năm 2023, Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng robot này trong điều trị.

Robot tạo vết mổ chỉ 1-2 cm, giảm 79% lượng máu mất, giúp người bệnh ít đau và có thể đi lại chỉ sau 1-2 ngày, giảm 40% thời gian nằm viện. Bác sĩ Chu Tấn Sĩ nói thêm, với cùng công nghệ này, chi phí điều trị tại Tâm Anh thấp hơn 30-40 lần so với mổ tại Mỹ, được áp dụng đầy đủ bảo hiểm y tế.

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ (phải) phân tích về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Cũng trong nhóm robot AI, Tâm Anh mang đến Artis Pheno khổng lồ, nặng 1.073 kg, cao 2,6 mét, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn. Robot này đặc biệt hữu ích trong những ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Ở lĩnh vực chẩn đoán, gian hàng giới thiệu các hình ảnh của siêu máy chụp CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt, độ dày lát cắt chỉ 0,4 mm, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây. TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Hà Nội, cho biết máy ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, chẩn đoán, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, vị trí tắc hẹp mạch máu, bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, dị dạng mạch máu... Công nghệ giúp hạn chế 85% liều tia X, có thể chụp trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết, đơn vị nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ y tế nhằm góp phần nâng tầm y tế, san sẻ gánh nặng với y tế công lập. "Chúng tôi kỳ vọng người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương", ông nêu.

Tại triển lãm, các đơn vị khác trong hệ sinh thái Tâm Anh cũng giới thiệu những thành tựu nổi bật ở lĩnh vực y tế. Trong đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) nêu những bước tiến trong nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu với viện - trường uy tín trên thế giới như Đại học Stanford (Mỹ), Đại học Oxford (Anh)... Nổi bật, dự án VISTA-1 do TAMRI hợp tác với Mỹ để triển khai thử nghiệm thuốc uống điều trị ung thư RBS2418, mang lại hy vọng mới cho những bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có.

Hệ thống tiêm chủng VNVC hiện có gần 240 trung tâm trên khắp cả nước, đưa về Việt Nam hàng chục loại vaccine mới và thế hệ mới, phục vụ hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao, góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em - người lớn trong suốt gần 10 năm qua. Tháng 5, VNVC khởi công Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế GMP cao cấp nhất của WHO, EU (châu Âu), FDA (Mỹ), với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng, công suất lên đến 100 triệu liều mỗi năm.

Ngoài Tâm Anh, triển lãm thu hút nhiều đơn vị nổi bật ở lĩnh vực y tế - giáo dục như Viện Dược liệu, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Kim Anh