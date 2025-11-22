Loạt máy lọc nước với công nghệ hydrogen ion kiềm

Số bình chọn thứ 9 của Sản phẩm tôi yêu 2025 là cuộc cạnh tranh của 5 mẫu máy lọc nước có công nghệ hydrogen ion kiềm, giá từ 8,6 triệu đến 16,9 triệu đồng.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 9 có chủ đề Máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất, diễn ra ngày 18-27/11. Các đề cử cho hạng mục này gồm Hòa Phát HyperS HPA885, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965, Mutosi MP-S129H.

Hòa Phát HyperS HPA885

Máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 trang bị công nghệ tấm màng từ Mỹ giúp lọc sạch 99,99% vi khuẩn. Hãng đồng thời ứng dụng hệ thống điện phân đa tầng vào sản phẩm, giúp tạo nguồn nước có hàm lượng hydrogen 880-1800 ppb, bảo toàn khoáng chất có lợi.

Máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm HyperS. Ảnh: Hòa Phát

Máy có 12 lõi, trong đó 8 lõi chức năng, tạo ra nguồn nước giàu khoáng, tốt cho hệ tiêu hóa, làn da và sức đề kháng. Máy có bảng điều khiển thân thiện, chế độ nước nóng, lạnh, Hydrogen, tinh khiết tích hợp, công suất lọc 15 lít mỗi giờ, vỏ thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt kính cường lực Matt Surface chống bám bẩn. Sản phẩm có giá 16,9 triệu đồng.

Toshiba TWP-WA3SVN(K)

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen Toshiba TWP-WA3SVN(K) sở hữu hệ thống 10 lõi lọc đa tầng, trong đó lõi RO DOW 100 GPD nhập khẩu từ Mỹ giúp loại bỏ kim loại nặng, vi khuẩn và tạp chất siêu nhỏ.

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen Toshiba TWP-WA3SVN(K). Ảnh: Toshiba

Sản phẩm có công suất lọc 16 lít mỗi giờ, dung tích bình chứa 10,2 lít, tỷ lệ lọc thải 5:5, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình. Với mức tiêu thụ điện trung bình 0,665 kWh, máy vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng và an toàn nhờ tính năng thông minh. Sản phẩm được bán với giá 8,69 triệu đồng.

Sunhouse UltraX SHA76656LA

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen ion kiềm Sunhouse UltraX SHA76656LA được trang bị 12 lõi lọc, trong đó lõi RO TFC 100 GPD nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Mẫu máy lọc nước Sunhouse UltraX SHA76656LA. Ảnh: Sunhouse

Thiết bị tạo ra nguồn nước ion kiềm Hydrogen có độ pH 8,5-9,5, hàm lượng Hydrogen 600-1200 ppb, giúp trung hòa axit, hỗ trợ chống oxy hóa và tốt cho sức khỏe người dùng. Sản phẩm có công suất lọc 15-20 lít mỗi giờ, dung tích bình chứa 11,5 lít, tỷ lệ lọc thải 5:5. Máy vận hành ổn định, phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình, giá bán 10,14 triệu đồng.

Korihome WPK-965

Máy lọc nước RO nóng lạnh Korihome WPK-965 sở hữu hệ thống 12 lõi lọc cùng màng RO 100 GPD nhập khẩu từ Hàn Quốc, giúp loại bỏ hiệu quả vi khuẩn. Nước sau lọc có tính kiềm nhẹ, hỗ trợ trung hòa axit và tăng cường sức khỏe.

Máy lọc nước RO nóng lạnh Korihome WPK-965 sở hữu hệ thống 12 lõi lọc. Ảnh: Korihome

Thiết bị có công suất lọc 20 lít mỗi giờ, dung tích bình chứa 5,2 lít, tỷ lệ lọc thải 6:4 giúp tiết kiệm nước. Máy cung cấp nước nóng 85-95 độ C và nước lạnh 8-10 độ C, phù hợp cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Bảng điều khiển dễ thao tác, khóa vòi nóng an toàn và chế độ ECO tiết kiệm điện góp phần nâng cao tiện ích sử dụng. Sản phẩm có giá 15,19 triệu đồng.

Mutosi MP-S129H

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen ion kiềm Mutosi MP-S129H được trang bị hệ thống 10 lõi lọc với 12 cấp lọc, giúp loại bỏ vi khuẩn, tạp chất, đồng thời bổ sung khoáng chất và điện giải có lợi cho sức khỏe.

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen ion kiềm Mutosi MP-S129H. Ảnh: Mutosi

Thiết bị tạo ra nguồn nước giàu Hydrogen (800-1200 ppb). Sản phẩm có 4 chế độ nước linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Với công suất lọc 10-15 lít mỗi giờ, dung tích bình chứa 10 lít, máy vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí sử dụng. Giá bán của máy là 8,89 triệu đồng.

Tham gia bình chọn

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards - chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh