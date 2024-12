Loạt lễ hội tại Vinhomes Grand Park trong tháng 12

Hàng vạn cư dân và du khách tại TP HCM sẽ lần đầu được trải nghiệm các hoạt động như nhạc hội 8Wonder Winter Festival 2024, Giáng sinh miền nhiệt đới, countdown...

Từ tháng 12/2024 đến 1/2025, nhiều sự kiện lớn được tổ chức tại đại đô thị Vinhomes Grand Park nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Trong đó, có những hoạt động lần đầu tiên xuất hiện tại TP HCM.

Mở màn cho chuỗi lễ hội năm nay là 8Wonder Winter Festival 2024 diễn ra ngày 8/12 hứa hẹn sẽ khuấy đảo các fan âm nhạc cuối năm. Chương trình có sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như Imagine Dragons, Binz, SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu... Ngay từ khi thông tin về nghệ sĩ góp mặt được công bố, vé 8WONDER Winter 2024 đã nhanh chóng được săn đón, trở thành sự kiện đáng mong chờ vào tháng 12 này.

Nhằm mang đến cho cư dân và du khách những trải nghiệm khác biệt, chủ đầu tư Vinhomes Grand Park cùng ban tổ chức sự kiện còn mang đến nhiều lễ hội lần đầu tiên xuất hiện. Đó là Snow Night - Đêm hội tuyết trắng diễn ra vào thứ 6 – chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 25/12. Mọi người sẽ được trải nghiệm đón tuyết giữa miền nhiệt đới khi chứng kiến những bông tuyết trắng sẽ phủ lên thành phố mùa đông, tạo nên cảnh tượng đặc trưng của Giáng sinh. Chương trình cũng có nhiều hoạt động như vũ công biểu diễn, thưởng thức các điệu múa, âm nhạc sống động và những màn trình diễn xiếc đầy màu sắc từ Gánh Xiếc Mộng Mơ, dạo chơi quanh VinWonders bằng những chuyến xe "cổ tích".

Không khí lễ hội Giáng sinh ở khắp phố Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Cùng trong chuỗi hoạt động đón Giáng sinh tại Vinhomes Grand Park còn có lễ thắp sáng cây thông Noel (Light Up Grand Park) diễn ra từ 17h30 đến 18h30 ngày 6/12 tại khu vực Khu vườn mộng mơ, đánh dấu bắt đầu mùa lễ hội tại VinWonders Grand Park. Khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc Giáng sinh từ White Band, xem phần biểu diễn của Gánh Xiếc Mộng Mơ, đếm ngược thắp sáng cây thông Noel khai màn cho Wonder Winter Festival 2024. Ánh sáng từ cây thông sẽ chiếu tỏa rực rỡ suốt tháng 12, mang lại không khí lễ hội ấm áp. Sau khoảnh khắc này, mọi người có thể tiếp tục trải nghiệm các hoạt động vui chơi và hòa mình vào không khí lễ hội tại khu đô thị.

Hành trình Giáng sinh Roadshow Wonder Christmas diễn ra liên tục từ 6/12/2024 đến 1/1/2025 vào khung giờ 16h00, kéo dài 30 phút. Đoàn xe buggy rộn ràng trang trí sặc sỡ sẽ di chuyển khắp nội khu Vinhomes Grand Park, mang đến không khí lễ hội rộn ràng. Trong suốt hành trình, các diễn viên hóa thân thành những nhân vật cổ tích, công chúa Tuyết, Ông già Noel, và những chú tuần lộc đáng yêu sẽ giao lưu, tạo nên những khoảnh khắc thú vị cho du khách và cư dân Grand Park.

Thời gian này cũng diễn ra hội chợ Marche De Noel - Giáng sinh châu Âu thu nhỏ. Cư dân và du khách sẽ được khám phá không khí lễ hội ngập tràn VinWonders Grand Park với 15 gian hàng. Mọi người sẽ được tham gia các hoạt động như thưởng thức socola nóng, rượu vang nóng, cocktail cùng các món ngon như thịt nướng, súp nóng và bánh ngọt. Du khách còn có thể mua sắm những món quà Giáng sinh đa dạng.

Đặc biệt thời điểm này cũng đánh dấu sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm mới như công viên chủ đề VinWonders Grand Park, khu kiosk thương mại dịch vụ Vincom và khu vực "Tuyết giữa Sài Gòn" – Fantasy On Ice.

Sự kiện ra mắt VinWonders Grand Park cũng mang đến loạt trải nghiệm thú vị, những trò chơi hấp dẫn, khám phá ẩm thực và chương trình biểu diễn của Gánh xiếc Mộng Mơ, nhiều hoạt động như biểu diễn Lân Sư Rồng thần Tài, trình diễn Mai Hoa Thung...

Công viên VinWonders mở ra "vũ trụ giải trí" mới của TP HCM. Ảnh: Vinhomes

Chương trình Đại chiến thế giới nước - Phiên bản Giáng sinh miền nhiệt đới sẽ diễn ra từ 15h00 đến 16h00 vào các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và Tết Tây từ ngày 6/12 đến 1/1/2025 tại công viên nước Hòn đảo nhiệt đới. Du khách có thể tham gia các trò chơi vận động thú vị như bắn súng nước, lắc vòng và chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc.

Tại VinWonders Grand Park còn có sự kiện Walk In Winter Town - Dạo bước trong thành phố mùa đông diễn ra từ ngày 6/12 đến 1/1/2025. Du khách có thể tận hưởng không gian Giáng sinh với ánh sáng lung linh và check-in tại các điểm như con đường Giáng sinh rực rỡ và Cỗ Xe tuần lộc diệu kỳ.

Sự kiện Wishing on Wonder Tree - Gửi ước nguyện lên nhánh cây xanh diễn ra từ ngày 6 đến ngày 25/12 tại Khu vườn mộng mơ. Du khách được khuyến khích viết điều ước của mình lên thiệp Wonder Christmas và treo lên nhánh cây Wonder Tree để chia sẻ những mong muốn tốt đẹp cho năm mới. Cuối cùng là sự kiện Treasure Check - Chinh phục VinWonders Grand Park diễn ra từ ngày 6/12 đến ngày 1/1/2025. Du khách có thể trở thành "nhà thám hiểm" khám phá VinWonders Grand Park qua hành trình chinh phục năm trạm check-in thú vị với cơ hội nhận quà hấp dẫn từ VinWonders Grand Park.

VinWonders đã hoàn thiện và đón khách trong tháng 12. Ảnh: Vinhomes

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện cuối năm tại Vinhomes Grand Park là chương trình Fantasy On Ice, khi người dân TP HCM được trải nghiệm Giáng sinh như ở châu Âu với những cơn mưa tuyết tại với các trải nghiệm lần đầu tại Việt Nam: đường trượt tuyết, xoay tuyết, nhà mô phỏng tuyết rơi... Chủ đầu tư đã kiến tạo ra hàng loạt các trải nghiệm như khám phá ngôi làng băng, bữa tiệc 0 độ, đắm chìm dưới mưa tuyết.

Chuỗi hoạt động này được đầu tư lớn, bài bản nhằm thu hút du khách ghé thăm Vinhomes Grand Park với nỗ lực biến đại đô thi trở thành điểm đến mới của TP HCM. Các lễ hội cuối năm sẽ tạo ra không gian vui chơi giải trí cho cư dân và du khách, đưa Vinhomes Grand Park trở thành khu đô thị đáng sống của thành phố.

