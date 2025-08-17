Loạt lãnh đạo châu Âu sẽ cùng ông Zelensky đến gặp ông Trump

Lãnh đạo nhiều nước châu Âu thông báo sẽ đến Washington cùng Tổng thống Zelensky để dự cuộc họp với ông Trump vào ngày 18/8.

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay cho biết ông Emmanuel Macron sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu đến thủ đô Washington của Mỹ vào ngày 18/8. "Họ sẽ thúc đẩy nỗ lực phối hợp giữa châu Âu với Mỹ nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời bảo vệ lợi ích cốt lõi của Ukraine và an ninh châu Âu", thông báo có đoạn.

Văn phòng Thủ tướng Phần Lan và Thủ tướng Italy cùng ngày cũng đưa ra thông báo tương tự.

Chính phủ Đức xác nhận Thủ tướng Friedrich Merz sẽ tới Washington cùng Tổng thống Zelensky để bàn với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình Ukraine. "Các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến những đảm bảo an ninh, vấn đề lãnh thổ và tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước sức ép từ Nga, trong đó có duy trì áp lực trừng phạt, cùng nhiều vấn đề khác", chính phủ Đức cho hay.

Thủ tướng Starmer (trái) trò chuyện với Tổng thống Zelensky ở London hôm 14/8. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ gặp Tổng thống Trump cùng các lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào ngày 18/8 theo đề xuất từ Tổng thống Zelensky.

"Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Thủ tướng Keir Starmer sẽ khẳng định sẵn sàng ủng hộ giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán và tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào cần thiết", Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8, Tổng thống Trump đã điện đàm với người đồng cấp Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để trao đổi về nội dung cuộc họp. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Trump nói chuyện với ông Zelensky trước, sau đó các lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc gọi.

Tổng thống Zelensky khẳng định đã có "cuộc trò chuyện dài và thực chất" với ông Trump, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu tham gia "mọi giai đoạn" của cuộc đàm phán.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/8, ông Trump cho rằng các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn.

Đây được coi là thay đổi lớn về lập trường của Tổng thống Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga. Một trong những yêu cầu trọng tâm của ông Trump suốt những tháng qua là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Đây cũng là mục tiêu mà Tổng thống Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu theo đuổi từ lâu.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)