Loạt game xuất sắc được phát hành tại Việt Nam

Vietnam Game Awards 2025 vinh danh 6 giải thưởng thuộc nhóm hạng mục The Golden Galaxy dành cho game phát hành tại Việt Nam.

Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2025 diễn ra tối 26/5 trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2025, tại SECC, quận 7.

Game của năm: Tiếu Ngạo

Vượt hàng loạt đối thủ gồm Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC, Zenless Zone Zero, Ghost Story - Thiện nữ và Thiên Long Bát Bộ VNG, trò chơi Tiếu Ngạo của Perfect World và do Gamota phát hành đã đoạt giải Game của năm.

Đại diện Gamota nhận giải Game của năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Tiếu Ngạo là trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) dựa trên tiểu thuyết "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của nhà văn Kim Dung. Trong game, người chơi có thể chọn nhiều nhân vật với kỹ năng và phong cách chiến đấu riêng, tham gia vào các trận chiến đối kháng, săn boss và thực hiện nhiệm vụ theo cốt truyện. Game được đánh giá có đồ họa sắc nét, âm thanh sống động tạo trải nghiệm chân thực và cộng đồng game thủ sôi động, khuyến khích tương tác qua bang hội và sự kiện.

Game vượt thời gian: Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ vượt qua bốn đối thủ Tru Tiên 3D Mobile, Genshin Impact, Liên Quân Mobile và Audition - Nhịp Điệu Cuộc Sống để chiến thắng ở hạng mục Game vượt thời gian.

Đại diện VNNGames nhận giải Game vượt thời gian. Ảnh: Quỳnh Trần

Được giới thiệu tháng 3/2005, Võ Lâm Truyền Kỳ của nhà phát hành VNNGames vừa tròn 20 tuổi. Game không chỉ là một phần lịch sử của ngành trò chơi điện tử tại Việt Nam suốt hai thập kỷ, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân của hàng triệu game thủ.

Được Việt hóa từ trò Kiếm hiệp tình duyên Online của Trung Quốc, người chơi có thể đóng vai "đại hiệp đi hành tẩu giang hồ". Sau 20 năm, trò chơi thường xuyên được đổi mới để viết tiếp hành trình kiếm hiệp nhập vai.

Game di động xuất sắc: Zenless Zone Zero

Trong 5 cái tên lọt vào chung kết, Zenless Zone Zero đã chiến thắng Thiên Long Bát Bộ VNG, Be A Pro: Football, Ghost Story: Thiện Nữ và Ma Quân. Game do nhà phát triển miHoYo đứng sau, Gamota phát hành.

Đại diện Gamota nhận giải Game di động xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Trần

Zenless Zone Zero thuộc thể loại hành động nhập vai (ARPG). Trong game, người chơi trải nghiệm bối cảnh 3D đậm chất khoa học viễn tưởng, toát lên vẻ đẹp kỳ bí nhưng hấp dẫn và thử thách, nơi sự sống và cái chết đan xen. Trò chơi được đánh giá có bối cảnh độc đáo, đồ họa đẹp, lối chơi chiến đấu kịch tính và nhiều nội dung đặc sắc.

Nhà phát hành game xuất sắc: VTC và VNGGames

Đây là năm thứ hai cả VTC và VNGGames cùng đoạt giải Nhà phát hành game xuất sắc. Lần đầu, họ \ được vinh danh tại Vietnam Game Awards 2023.

Đại diện VTC (trái) và VNGGames nhận giải Nhà p\phát hành game xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Trần

VNGGames có 20 năm kinh nghiệm phát hành game tại Việt Nam cũng như ở các thị trường quốc tế. Từ 2005 đến nay, hãng đã phát hành hơn 200 game ở Việt Nam, trong đó có những cái tên "biểu tượng" như Võ Lâm Truyền Kỳ, PUBG Mobile, Valorant, Play Together.

Tương tự, VTC cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành và sản xuất game, sở hữu những game bền bỉ qua nhiều năm. Với ba công ty thành viên trong lĩnh vực gồm VTC Intecom, VTC Mobile, VTC Online, đơn vị này hiện cung cấp trò chơi trên cả nền tảng PC và mobile, đáp ứng nhu cầu giải trí của đông đảo game thủ.

Cộng đồng game được yêu thích nhất: Võ Lâm Truyền Kỳ

Vượt qua Cộng Đồng Ngôi Sao Thời Trang - VNG, Hội Quán Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC, Thành Phố Vũ Hội Audition Vietnam và Tru Tiên 3D Mobile, Cộng đồng game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ đã giành giải Cộng đồng game được yêu thích nhất. Giải thưởng lấy kết quả 100% từ độc giả.

Đại diện Cộng đồng game Võ Lâm Truyền Kỳ nhận giải Cộng đồng game được yêu thích nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Không chỉ quy tụ hàng triệu game thủ, Võ Lâm Truyền Kỳ còn sở hữu cộng đồng trực tuyến sôi động. Với gần 1,5 triệu người theo dõi trên fanpage chính thức, gần 250.000 thành viên trong các nhóm cộng đồng và 107.000 người đăng ký trên YouTube, game vẫn giữ vững sức hút và không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng trong suốt hai thập kỷ.

Nhân vật game được yêu thích nhất: Hàn Bảo Quân - Đàm Hoa Liên

Bộ đôi nhân vật Hàn Bảo Quân - Đàm Hoa Liên trong game Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC vượt Yasuo trong Liên minh Huyền thoại, Nikki và Mumu của Ngôi Sao Thời Trang, Slimz Thỏ Bảy Màu trong Liên Quân Mobile và Lục Tuyết Kỳ trong Tru Tiên để trở thành Nhân vật game được yêu thích nhất. Giải thưởng cũng lấy kết quả 100% từ độc giả.

Đại diện VTC nhận giải Nhân vật game được yêu thích nhất, bên cạnh cosplay hai nhân vật Hàn Bảo Quân và Đàm Hoa Liên. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong game, Hàn Bảo Quân là đệ tử được Thiên Mã Tướng Quân chọn lựa, thiên phú dị bẩm nhưng chỉ thích nhàn nhã phiêu bạt. Ngược lại, Đàm Hoa Liên, cháu gái Kiếm Vương, lại quyết tâm tìm tung tích ông, sẵn sàng đương đầu mọi hiểm nguy. Từ hai con người đối lập, họ cùng nhau viết nên câu chuyện giang hồ đầy cảm xúc.

Vietnam Game Awards là giải thưởng thường niên, tôn vinh game, nhà phát triển, nhà phát hành, cộng đồng và sản phẩm liên quan tới game. Kết quả chung cuộc của mỗi hạng mục dựa trên 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn từ cộng đồng. Sự kiện năm nay thu hút ba triệu lượt bình chọn cho 22 giải thưởng.

Vietnam Gameverse là sự kiện thường niên do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Báo VnExpress, FPT Online và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức. Năm 2023, chương trình lần đầu diễn ra, thu hút 30.000 lượt người tham dự trong hai ngày. Năm thứ hai, Vietnam GameVerse 2024 mở rộng quy mô, chất lượng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Năm nay, sự kiện tiếp tục tại SECC, quận 7, TP HCM với quy mô lớn gấp đôi, diễn ra từ 9h đến 23h ngày 26/5 và từ 9h đến 18h và 27/5 tại SECC, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia.

Bảo Lâm