Loạt điện thoại AI cận cao cấp năm 2025

Oppo Reno 14 và Reno 14 Pro

Dòng Reno 14 được trang bị nhiều tính năng AI nhất trong phân khúc, như bộ công cụ AI Photography 2.0 dành cho chụp ảnh với Flash AI, AI Eraser, AI Clear Face và Best Face, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0. Tiếp đến là các tính năng cho công việc, học tập như AI Mind Space tạo bản đồ ghi chú, ghi âm thông minh, AI Writer, AI Speak và Summary, dịch cuộc gọi trực tiếp…

Cả hai sử dụng màn hình AMOLED tần số quét 120 Hz, trong đó Reno 14 có kích thước 6,59 inch, còn 14 Pro là 6,83 inch độ phân giải 1.5K. Reno 14 tích hợp chip Dimensity 8350 trong khi 14 Pro dùng Dimensity 8400, RAM 12 GB, hai phiên bản bộ nhớ trong 256 và 512 GB. Cả hai tăng dung lượng pin với sạc nhanh 80 W, Reno 14 có pin 6.000 mAh còn Reno 14 Pro là 6.200 mAh.