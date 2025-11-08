Loạt điểm check-in cho fan đến concert G-DRAGON

Buổi sáng của đêm diễn đầu tiên trong G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, hàng nghìn fan đổ về khu vực Venice, Ocean Park 3 để đổi vòng tay và quà tặng sự kiện. Nhiều fan cho biết sẽ tranh thủ dịp này để khám phá một trong những khu vui chơi giải trí lớn nhất phía Đông Hà Nội.
Sáng sớm cùng ngày, Tú Vân (1999) và Khánh Vi (2000) tranh thủ check-in tại phố Hàn. Cả hai là đồng nghiệp làm việc tại Hà Nội, lần đầu cùng đi concert. Vân thậm chí đặt phòng gần nơi diễn ra concert trước khi mua vé.
Cả hai háo hức khám phá thêm các hoạt động và điểm vui chơi trong hai ngày “đu” idol. Tú Vân và Khánh Vi chụp ảnh trước khu phố K-Town, nơi tái hiện khung cảnh sôi động của các khu mua sắm và ẩm thực Seoul.
Thanh Ngân (2006) check-in tại vòng xoay ngựa gỗ trong buổi sáng đi đổi vòng. Bạn đi xem show nhạc một mình, hồi hộp đến mức không thể ngủ từ tối hôm trước.
Quỳnh Anh (1999, Hà Nội) chuẩn bị outfit gần một tuần và mất 3 tiếng makeup buổi sáng để đón thần tượng. Cô nàng check in bên dòng sông The Venice, một trong những background được ưa chuộng của fan và khách du lịch khi tới sự kiện.
Cầu Đông Tây là một trong những biểu tượng cảnh quan đặc trưng của toàn khu, trở thành tọa độ check-in thu hút du khách trong và ngoài nước. Cầu được thiết kế với đường cong mềm mại, lan can kính và hệ thống đèn LED đổi màu, mang phong cách hiện đại, gợi cảm hứng từ những cây cầu ánh sáng châu Âu.
Hai fan nữ diện trang phục tone đỏ - đen đặc trưng của thần tượng, check-in tại cổng biểu tượng Ocean Park 3 trước giờ concert.
Du khách trải nghiệm chuyến đi bằng thuyền gondola trên kênh Venice giữa lòng Ocean Park 3, tận hưởng khung cảnh lãng mạn dù trời có mưa nhẹ.
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank mở cổng bán vé từ giữa tháng 10 và tiếp tục bán bổ sung trong hai ngày trước khi diễn ra sự kiện. Trước đó, chiều 6/11, thần tượng K-pop đăng hình ảnh anh lên máy bay riêng đến Hà Nội chuẩn bị cho show diễn tại 8Wonder Ocean City. Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam dự kiến thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.
Nội dung: Song Anh
Ảnh: Tùng Đinh