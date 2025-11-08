Loạt điểm check-in cho fan đến concert G-DRAGON

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank mở cổng bán vé từ giữa tháng 10 và tiếp tục bán bổ sung trong hai ngày trước khi diễn ra sự kiện. Trước đó, chiều 6/11, thần tượng K-pop đăng hình ảnh anh lên máy bay riêng đến Hà Nội chuẩn bị cho show diễn tại 8Wonder Ocean City. Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam dự kiến thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.