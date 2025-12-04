Loạt đề cử dẫn đầu bình chọn vòng Sơ loại Tech Awards 2025

Vòng Sơ loại chương trình Bình chọn Công nghệ Xuất sắc - Tech Awards 2025 đang thu hút hàng chục nghìn lượt vote sau hai tuần.

Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 20/11 đến hết 8/12. Qua hơn nửa chặng đường, các đề cử đang cạnh tranh nhau với số lượt bình chọn sát sao. Năm nay, chương trình có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ. Hiện Tech Awards 2025 nhận hơn 80.000 lượt vote.

Ở hai hạng mục Ứng dụng gọi xe xuất sắc và Thương hiệu công nghệ Việt được yêu thích nhất, Xanh SM tiếp tục giữ vị trí áp đảo, bỏ xa các đối thủ. Thương hiệu công nghệ Việt cũng bất ngờ chứng kiến sự vươn lên của một tên tuổi mới là Edra.

Trong khi đó, hạng mục Thương hiệu gia dụng của năm chứng kiến cuộc cạnh tranh khó đoán của bốn "ông lớn" gồm Hòa Phát, Toshiba, Amway và Hafele.

Ở hạng mục Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất, FPT Shop đang tạo khoảng cách rõ rệt, tạm giữ vị trí số một, trong khi Di động Việt bắt đầu bứt tốc, đạt được số lượng bình chọn lớn.

Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng là hạng mục mới và cũng khó đoán nhất khi các đề cử nhận lượt vote khá tương đồng, trong đó hai người đang dẫn đầu là Đinh Ngọc Dũng (Didu) và Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Alo Ngọc Nghe).

Giao diện bình chọn vòng Sơ loại Tech Awards 2025. Ảnh: Bảo Lâm

Tại vòng Sơ loại, mỗi độc giả có thể bình chọn nhiều hạng mục, nhưng chỉ bình chọn miễn phí một lần trong một hạng mục. Số lượt vote sẽ được hiển thị công khai, trước khi ẩn vào ngày 6/12 để bảo mật kết quả.

Top các đề cử nhận được số lượt đánh giá nhiều nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng Chung kết, diễn ra từ ngày 11/12. Sau khi kết thúc vòng Sơ loại, Tech Awards 2025 sẽ bắt đầu vòng Chung kết ngày 11-31/12 và Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào 8/1/2026 tại TP HCM.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh