Loạt chương trình vui chơi 30/4 trên cả nước

TP HCM bắn pháo hoa; Hội An có đêm nhạc Trịnh Công Sơn; Quảng Ninh, Phú Quốc, Lạng Sơn mở tiệc ánh sáng và âm nhạc.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày là dịp nhiều người chọn đi du lịch hay vui chơi ngay trong thành phố cùng bạn bè, gia đình. Dưới đây là một số chương trình gợi ý.

Tại Hà Nội, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức Lễ hội Đại dương từ 30/4 đến 3/5. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Nàng Tiên Cá, toàn bộ công viên được trang trí với sắc màu đại dương. Các chương trình nghệ thuật gồm có Carnival Vũ hội đại dương, xiếc nhạc kịch Chuyện tình Biển xanh... Gia đình có trẻ nhỏ sẽ thích thú với những diễn viên trong trang phục Nàng tiên cá, Vua thủy tề, Binh đoàn đại dương...

Công viên nằm trên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Giá vé ngày nghỉ lễ là 320.000 đồng với khách cao trên 1,3 m; 270.000 đồng với trẻ em 0,9-1,3 m. Trẻ dưới 0,9 m được miễn phí. Giá vé bao gồm nhạc hội, các trò chơi trong công viên, tham quan thủy cung, xem xiếc hải cẩu...

Nhạc kịch Chuyện tình biển xanh ở công viên. Ảnh: CV

Sa Pa (Lào Cai) diễn ra lễ hội hoa hồng Fansipan và giải đua "Vó ngựa trên mây", tại Sun World Fansipan Legend. Du khách có dịp chiêm ngưỡng 1,5 ha hoa hồng cổ Sa Pa và 4.000 gốc hồng leo đồng loạt bung nở tại khu du lịch. Đồng thời ở thị xã có 30 xe trang trí các loại hoa hồng và đoàn diễn viên trong trang phục dân tộc địa phương đi quanh các cung đường. Ở ga cáp treo có chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc địa phương. Lễ hội hoa hồng diễn ra từ 23/4 đến 23/5. Còn giải đua ngựa diễn ra ngày 29/4 - 2/5.

Tại Quảng Ninh, Carnaval Hạ Long 2022 được tổ chức từ 20h ngày 29/4 tại bãi biển công viên Đại Dương, Bãi Cháy. Là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, Carnaval có sự góp mặt của 2.000 diễn viên, nhiều ca sĩ như Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Tố Hoa, Minh Quân...

Cũng trong dịp nghỉ lễ, TP Hạ Long khai trương đêm du thuyền, lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều... Còn TP Uông Bí tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, biểu diễn áo dài tại danh thắng Yên Tử...

TP Lạng Sơn tổ chức lễ hội Kỳ Hoa 2022 từ 29/4 đến 3/5 tại khu đô thị Mailand Hoàng Đông. Lễ hội chia theo 5 chủ đề sắc bản địa, sắc tương lai, sắc gắn kết, sắc tự nhiên và sắc thanh âm. Các chủ đề tương ứng với lễ hội ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc, biểu diễn múa sư tử mèo Lạng Sơn; trải nghiệm bay khinh khí cầu; cắm trại qua đêm trên đỉnh núi Chóp Chài, khám phá tour "xứ Lạng". Ngoài ra còn có chương trình yoga đón bình minh, đánh golf và xem biểu diễn âm nhạc giữa hồ. Du khách đăng ký sớm để nhận lều trại và tham dự sự kiện miễn phí.

Tại TP Đà Nẵng, lễ hội ẩm thực và bia B'estival, show diễn chủ đề "The battle of the Moon Kingdom", diễn ra từ 30/4 đến 31/8 ở khu du lịch Sun World Bà Na Hills. 20h ngày 30/4, đêm nhạc The Rap Show diễn ra ở Cung Thể thao Tiên Sơn. Chương trình có sự góp mặt của dàn rapper đến từ các chương trình truyền hình Rap Việt 2020 và 2021 cùng nhiều khách mời nổi tiếng khác như BinZ, 16 TYPH... hứa hẹn một đêm nhạc sôi động, bùng nổ. Giá vé tham dự từ 300.000 đồng, đặt vé qua Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng.

Lễ hội bia ở Bà Nà năm 2017. Ảnh: SW

Tiếp nối chuỗi hoạt động Năm Du lịch Quốc gia, Quảng Nam tổ chức "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn" tối 30/4 tại dự án Hoian d'Or, TP Hội An. Chương trình dự kiến có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân, Đức Tuấn... với những bản tình ca sâu lắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sự kiện dự kiến thu hút 5.000-7.000 khán giả trong nước và quốc tế. Để nhận vé mời miễn phí, du khách đăng ký qua website chương trình.

TP HCM bắn pháo hoa nghệ thuật tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) tối 30/4. Công viên còn tổ chức chương trình nhạc nước, kết hợp xem pháo hoa lúc 19h30-22h. Du khách có thể đặt bản tại nhà hàng Thủy Tạ ăn tối trước giờ bắn pháo hoa để có vị trí đẹp.

Tại "thành phố về đêm" Phú Quốc, có nhiều sự kiện âm nhạc sôi động. Tại Sunset Beach đường Trần Hưng Đạo có tiệc Blacklight Party ngày 30/4 và 1/5. Du khách được hòa mình vào âm nhạc với ngập tràn sắc màu Neon, hay xem múa lửa, khiêu vũ... Miễn phí vé vào cửa.

Ở Sunset Sanato Club tại Bãi Trường, Dương Tơ có đêm nhạc điện tử trong ngày 29/4-2/5. Chương trình có sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ, DJ như ca sĩ Bảo Anh, Trung Quân Idol, G-Ducky... và dự kiến thu hút hơn 10.000 du khách. Giá vé tham dự 1.290.000 đồng một người.

Múa lửa ở câu lạc bộ trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Sunset Beach Club

Lan Hương