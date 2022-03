Loạt báo quốc tế ca ngợi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn

Báo Đức, Anh, Canada, Mỹ... đồng loạt dành nhiều lời khen cho các điểm đến ở Việt Nam.

Báo Stuttgarter Nachrichten của Đức nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia đẹp nhất châu Á, sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ 15/3. Báo này chỉ rõ, 5 lý do khiến Việt Nam xứng đáng ghé thăm là ẩm thực, bãi biển nắng ấm, đồng bằng sông Cửu Long, trải nghiệm đi dạo trong các thành phố và thiên nhiên hùng vĩ. Từ ruộng bậc thang đến cồn cát, Việt Nam có tất cả.

Các điểm đến cụ thể được báo Đức chú ý là Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình và vườn quốc gia Núi Chúa; phố cổ Hội An (Quảng Nam), chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)... Hội An cũng là điểm đến được tạp chí Time Out của Anh ca ngợi trong năm nay, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng điểm đến lãng mạn nhất thế giới.

Việt Nam có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Unsplash

Tạp chí Mỹ Afar cũng giới thiệu tới độc giả Phong Nha là một điểm đến di sản ngày càng dễ tiếp cận và không thể bỏ qua vào năm 2022.

Tạp chí du lịch hàng đầu của Anh, Wanderlust, cho rằng Việt Nam là một trong 20 điểm đến thích hợp nhất cho tháng 3. Đây là tháng lý tưởng để tới vùng đồi núi ở phía Bắc Việt Nam. Nhiệt độ ổn định trong khi độ ẩm thấp dần, lượng mưa ít, du khách sẽ thoải mái dạo bộ khám phá những bản làng dân tộc ở Sa Pa hoặc Mai Châu. Gợi ý của tạp chí Anh tập trung vào 4 nhóm: Du lịch dài ngày, Khám phá thế giới hoang dã, Mùa lễ hội và Mùa hoa xuân. Đây cũng là một gợi ý phù hợp khi Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế.

Chợ nổi Cần Thơ dưới ống kính của một khách Tây. Ảnh: Sebastian Hanke

Với những khách nước ngoài muốn đến Việt Nam để "vừa làm vừa chơi", Việt Nam là nơi phù hợp theo gợi ý của tạp chí The Travel của Canada. Giới du mục kỹ thuật số khen Việt Nam thanh bình và luôn chào đón chào khách nước ngoài, tỷ lệ tội phạm thấp, thời tiết tốt, điều kiện sống dễ cân bằng giữa công việc và niềm vui. Ẩm thực, điểm đến hoang sơ và các chuyến phiêu lưu cũng sẽ chinh phục du khách.

Trung Nghĩa tổng hợp