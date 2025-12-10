Loại bỏ xe không đủ chuẩn gây ô nhiễm đến năm 2030

Quốc hội yêu cầu kiểm soát chặt khí thải giao thông, hạn chế xe gây ô nhiễm tại đô thị lớn và thực hiện biện pháp loại bỏ phương tiện cơ giới không đủ tiêu chuẩn từ 2026 đến 2030.

Sáng 10/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Nghị quyết đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp ở một số nơi, có thời điểm nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không khí do bụi mịn tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, trong khi lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch còn chậm.

Quốc hội yêu cầu trong năm 2026 phải triển khai ngay các biện pháp cấp bách để kiểm soát, ngăn chặn, khắc phục và cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP HCM. Các cơ quan hoàn thành đánh giá khả năng chịu tải và công bố kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt tại một số lưu vực sông liên tỉnh quan trọng; tập trung cải thiện chất lượng môi trường các đoạn sông như Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị lớn theo phân vùng môi trường; thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải gắn với đầu tư hạ tầng và các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân. Nghị quyết nêu yêu cầu "có biện pháp loại bỏ phương tiện cơ giới không đủ tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường".

Phương tiện giao thông trên đường Tây Sơn, Hà Nội, tháng 12/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Mục tiêu đến năm 2030, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm giảm khoảng 20% so với mức trung bình năm 2024 tại tất cả các điểm đo của mạng lưới quan trắc chất lượng không khí quốc gia; các thông số chất lượng không khí khác được duy trì, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Các tỉnh xung quanh Hà Nội gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình phải giảm tối thiểu 10% nồng độ bụi PM2.5 so với năm 2024. Tại TP HCM và các đô thị khác trên toàn quốc, chất lượng không khí được duy trì kiểm soát, không để gia tăng mức độ ô nhiễm.

Nghị quyết cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ chất thải phát sinh từ hoạt động giao thông, xây dựng (đặc biệt tại các đô thị) và hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp. Đồng thời, các cơ quan phải ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu công nghệ cũ, lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; chủ động di dời các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp, làng nghề gây ô nhiễm, đặc biệt là các khu xen lẫn khu dân cư.

Bên cạnh đó, Quốc hội giao các cơ quan chú trọng đánh giá, dự báo tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiên tai, nhất là tại các đô thị lớn và các vùng nhạy cảm như đồng bằng sông Cửu Long và ven biển, bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nước thải sinh hoạt tại các đô thị loại I trở lên được thu gom, xử lý đạt khoảng 70%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%, giảm mạnh hình thức chôn lấp trực tiếp. Việt Nam cũng chủ động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tái chế, xử lý pin, ắc quy xe điện, pin mặt trời và các chất thải phát sinh từ quá trình chuyển đổi xanh.

Vũ Tuân