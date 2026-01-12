Lò sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TP HCM

Vương Lưỡng Toàn, chủ cơ sở kinh doanh Châu Phát, thừa nhận làm mì tươi nhưng thêm hàn the, hóa chất để sản phẩm dai, giòn; đã bán ra thị trường hơn 800 tấn.

Ngày 12/1, Toàn, 45 tuổi; Thạch Vĩnh, 21 tuổi, và Huỳnh Cẩm Lài, 44 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Vương Lưỡng Toàn (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, ngày 16/12/2025, PC03 ập vào hộ kinh doanh Châu Phát tại phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ), bắt quả tang Toàn và nhóm người đang trộn hàn the, soda, dung dịch silicate để tăng độ mềm dai và tạo màu sắc cho mì sợi.

Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the bị bắt Quy trình sản xuất mì từ hàn the và hóa chất. Video: Công an TP HCM

Tại cơ quan điều tra, Vương Lưỡng Toàn thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi trong khoảng 10 năm. Riêng trong 3 năm qua, cơ sở này đã xuất bán khoảng 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.

Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mì tươi được pha màu, hàn the mang đi hấp. Ảnh: Công an TP HCM

Hàn the (borax) là một hợp chất hóa học từng bị một số nơi lạm dụng trong thực phẩm để làm giò, mì, chả... dai hơn và giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam đã cấm sử dụng hàn the trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì nó không phải là chất phụ gia được phép và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Hàn the có thể tích tụ trong cơ thể, làm tổn hại hệ tiêu hóa, gan, thận, thần kinh và dẫn tới ngộ độc cấp hoặc mạn tính nếu sử dụng lâu dài. Vì vậy, cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát hiện chất này trong thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng.

Quốc Thắng