Lộ diện các bảng đấu giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja

36 đội bóng rổ nam, nữ đại diện các trường THPT khu vực Hà Nội bước vào mùa giải 2025, sau lễ bốc thăm chia bảng chiều 10/10.

Chiều 10/10 tại Hà Nội, Báo VnExpress phối hợp cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) tổ chức buổi họp kỹ thuật và lễ bốc thăm chia bảng giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025, với sự tham dự của đại diện 36 đội bóng rổ đến từ các trường THPT trên địa bàn.

Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, với 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ.

Kết quả bốc thăm chia bảng nội dung nam.

Ở nội dung nam, 24 đội chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội nhất bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các đội thi đấu loại trực tiếp để xác định hai đội vào chung kết.

Ở nội dung nữ, 12 đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn chọn bốn đội đầu bảng vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết cũng diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, bảng K nội dung nữ được đánh giá là "bảng tử thần", khi quy tụ ba đội có truyền thống mạnh là THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Nguyễn Tất Thành. Trong đó, Phan Đình Phùng là nhà vô địch cả hai nội dung nam và nữ mùa trước. Với nội dung nam, nhiều huấn luyện viên nhận định tất cả đều là bảng tử thần, chỉ đội nhất bảng được đi tiếp trong khi trình độ các đội khá cân bằng.

Kết quả bốc thăm chia bảng nội dung nữ.

Phát biểu tại buổi họp, ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) - đơn vị giám sát chuyên môn của giải, cho biết VBF đánh giá cao sự phát triển của giải trong ba năm qua. "Giải bóng rổ Trẻ VnExpress trở thành một trong những giải bóng rổ học sinh hàng đầu, có quy mô lớn, đối tượng đa dạng và cách tổ chức chuyên nghiệp. Đây là sân chơi giúp phong trào bóng rổ học đường phát triển mạnh mẽ", ông nói.

Ông Trọng cho rằng việc giải đấu tăng từ 24 đội năm ngoái lên 36 đội năm nay là minh chứng cho sức hút của giải đấu. "Nếu thời gian đăng ký dài hơn, con số có thể lên đến hàng trăm đội. Giải đã trở thành thương hiệu quen thuộc trong cộng đồng bóng rổ học sinh", ông nhận định.

Về chất lượng chuyên môn, ông đánh giá cao sự góp mặt của các trường có truyền thống như THPT Chuyên Amsterdam, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng, THPT Marie Curie... Sự xuất hiện của các đội mạnh cho thấy uy tín và vị thế ngày càng rõ của giải.

Ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ bốc thăm. Ảnh: Tùng Đinh

Từng tiến sâu vào vòng trong ở giải năm ngoái, góp mặt trong giải giao hữu hai miền, HLV Nguyễn Tuấn Tú của THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận xét giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao hơn so với năm trước. Có những cái tên dù mới ở giải đấu này, họ từng thi đấu rất tốt ở giải khác và có tiếng trong làng bóng rổ học đường Hà Nội.

"Cả hai đội của Nguyễn Bình Khiêm đều rơi vào bảng đấu khó khi đội nam phải gặp Phan Đình Phùng - ứng viên vô địch và Vinschool Times City ở nội dung nam, còn đội nữ đối đầu Phan Đình Phùng và Nguyễn Tất Thành. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết sức và đi sâu nhất có thể", ông Tú chia sẻ.

Các đội bốc thăm chia bảng. Ảnh: Tùng Đinh

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja do báo VnExpress phối hợp cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức, hướng đến tạo sân chơi cho học sinh THPT đam mê bóng rổ, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao học đường.

Giải đấu do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, đồng hành cùng thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja, hướng tới mục tiêu tạo một sân chơi thể thao lành mạnh cho học sinh phổ thông. Các trận đấu diễn ra từ 25/10 đến 6/12.

Theo dõi thông tin về giải tại đây.

Lan Anh