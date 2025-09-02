Lở đất chôn vùi hơn 1.000 dân làng ở Sudan

Trận lở đất san phẳng một ngôi làng ở miền tây Sudan, khiến gần như toàn bộ hơn 1.000 cư dân thiệt mạng vì bị chôn vùi.

Phong trào Giải phóng Sudan/Quân đội (SLM) hôm 1/9 cho biết trận lở đất "lớn và tàn khốc" xảy ra trước đó một ngày đã san phẳng làng Tarasin tại dãy núi Marra ở vùng Darfur thuộc miền tây nước này.

Trận lở đất xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, khiến một phần khu vực nổi tiếng với nghề trồng cam quýt trên bị "phá hủy hoàn toàn".

"Thông tin sơ bộ cho thấy toàn bộ dân làng, ước tính hơn 1.000 người, đã thiệt mạng, chỉ duy nhất một trường hợp sống sót", SLM, lực lượng nổi dậy hiện kiểm soát khu vực trên, cho hay.

Hiện trường vụ lở đất trong ảnh đăng ngày 2/9. Ảnh: SLM

Nhóm vũ trang kêu gọi Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức cứu trợ quốc tế giúp đỡ thu thập thi thể các nạn nhân đang mắc kẹt dưới bùn đất và đống đổ nát.

Minni Minnawi, thống đốc vùng Darfur theo phe quân đội, gọi trận lở đất là "thảm kịch nhân đạo vượt ra ngoài ranh giới khu vực".

"Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân đạo quốc tế khẩn trương can thiệp và cung cấp hỗ trợ vào thời điểm quan trọng này, vì thảm kịch trên vượt quá những gì mà người dân chúng tôi có thể chịu đựng", ông cho biết.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế hiện gần như không thể tiếp cận phần lớn vùng Darfur, trong đó có khu vực xảy ra lở đất, do ảnh hưởng của xung đột. Điều này sẽ khiến việc vận chuyển viện trợ nhân đạo khẩn cấp gặp nhiều khó khăn.

Nội chiến bùng phát ở Sudan kể từ tháng 4/2023 do tranh giành quyền lực giữa tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan và Mohamed Hamdan Daglo, chỉ huy tổ chức bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) và từng là cấp phó của ông Burhan.

Lực lượng SLM hầu như đứng ngoài các cuộc giao tranh, song vẫn kiểm soát một số khu vực tại dãy núi cao nhất ở Sudan.

Vị trí dãy núi Marra. Đồ họa: CNN

Sau loạt chiến dịch tấn công, lực lượng của tướng Burhan đã giành lại được miền trung Sudan trong năm nay. RSF hiện nắm giữ phần lớn vùng Darfur, ngoại trừ thủ phủ bang El-Fasher, và một phần vùng Kordofan ở phía nam.

Xung đột đã khiến hàng chục nghìn người chết và hàng triệu người phải đi sơ tán, trong đó riêng thủ đô Khartoum là 4 triệu trường hợp.

Phạm Giang (Theo AFP)