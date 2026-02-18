Bộ sưu tập linh vật ngựa trong gốm xưa Nam bộ được anh Chu Văn Nam, Chủ nhiệm CLB Di vật, cổ vật Biên Hòa hơn 10 năm nay vừa cho ra mắt nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 tại Bảo tàng Đồng Nai.

Với đời sống người dân Nam Bộ, ngựa gắn liền với quá trình mở cõi, ngựa thồ hàng, ngựa chở người... nên những vật dụng gốm luôn gắn liền với linh vật này.