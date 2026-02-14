Linh vật 'Kim mã 4.0' tạo điểm nhấn trên đường hoa Tết Đà Nẵng

Sáng 14/2, thành phố đã mở cửa các điểm trang trí Tết để người dân đến thưởng lãm.
Trong đó, điểm phía tây cầu Rồng trang trí linh vật ngựa "Kim Mã 4.0" thu hút đông người dân, du khách nhất.
Tác phẩm cao 4,3 m, dài 5,1 m, phần đế rộng 2,6 m, tạo hình theo phong cách đương đại pha chất vị lai, với các mảng khối sắc gọn, đường nét mạnh và những chi tiết gợi liên tưởng đến robot, công nghệ.
Người dân, du khách chen chân check-in với "Kim Mã 4.0". Tác phẩm do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) thực hiện.
Cụm trang trí "Kim Mã 4.0" nhìn từ cầu Rồng. Những ngày giáp Tết, Đà Nẵng có nắng nhẹ, nhiệt độ 24 độ C.
Tại tiểu cảnh phía đối xứng với linh vật "Kim Mã 4.0" là linh vật ngựa với hình tượng truyền thuyết Thánh Gióng cưỡi ngựa về trời sau khi đánh tan giặc Ân.
Cùng nằm dọc bờ tây sông Hàn, linh vật "Kim Mã hợp nhất" sơn vàng, đặt trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng cũng gây ấn tượng mạnh. Linh vật được tạo hình cao gần 4 m, thân ghép từ các khối chữ ghi tên Đà Nẵng và 94 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Nhiều gia đình ở Đà Nẵng đến tham quan, tìm tên phường, xã mình trên linh vật "Kim Mã hợp nhất" và cùng lưu lại bức ảnh kỷ niệm.
Một điểm trang trí Tết đầu cầu Rồng, phía bờ đông sông Hàn. Thời điểm mở cửa vào buổi sáng, trời nắng nên chưa nhiều người đi du xuân sớm. Dự kiến những ngày tới, các điểm check-in này sẽ đông kín người.
Nguyễn Đông