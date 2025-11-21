Liêu Hà Trinh, Quang Bảo sẽ dẫn dắt gala Vietnam iContent 2025

Liêu Hà Trinh, Quang Bảo dẫn gala Vietnam iContent Awards 2025 tối 29/11, còn Á hậu Hera Ngọc Hằng làm MC thảm đỏ, trò chuyện với khách mời nổi tiếng.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Tương tự mùa một, Liêu Hà Trinh và Quang Bảo tiếp tục là MC chính tại gala trao giải, bắt đầu từ 19h30.

Trò chuyện với VnExpress chiều 20/11, Liêu Hà Trinh cho biết vinh dự khi trở lại dẫn dắt mùa hai bởi từ sân khấu này, cô nhận ra Việt Nam có rất nhiều tài năng, chất xám và đôi mắt "tuyệt vời". Qua những gì họ trải nghiệm, thấy, đi, nghe, nhìn và nghĩ, cô lẫn cộng đồng có thể học hỏi, mở rộng vốn sống hay tìm lại nguồn năng lượng tuổi trẻ ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Trước câu hỏi chờ đợi gì ở gala năm nay, Hà Trinh nói hy vọng ngày hội có nhiều tiết mục nghệ thuật bùng nổ. Cô cũng mong gặp những gương mặt mới và thú vị. Theo nữ MC, các nhân tố mới có chất liệu sáng tạo bất ngờ, truyền cảm hứng để mọi người tìm được cách thức tạo ra nội dung hay, đặc sắc trên mạng xã hội. Cách thức này có thể là âm thanh, hình ảnh, nét hài hước, xúc động, nhịp nhanh hay cách dựng rất chậm. "Đó là những phương thức sáng tạo vô hạn", cô nói thêm.

Trong bối cảnh hiện nay, nữ MC cho rằng ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung. Dù ở vùng sâu, vùng xa, bạn vẫn có thể dễ dàng truyền tải nội dung thú vị như khung cảnh đơn sơ, món ăn dân dã, thói quen bổ ích, nền văn hóa và phong tục khác nhau.

"Nhiều vlogger Việt giới thiệu vẻ đẹp đất nước mình chỉ từ ngôi nhà gỗ, đồng quê. Các nhà sáng tạo nội dung ấy xứng đáng được vinh danh tại sân khấu xứng tầm", Liêu Hà Trinh nói thêm.

Liêu Hà Trinh nói vinh dự khi trở thành cầu nối, xướng tên những gương mặt nổi bật ở từng hạng mục Vietnam iContent Awards 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài vai trò MC, từ năm 2018, Liêu Hà Trinh là nhà sáng tạo số mảng làm đẹp, thường livestream bán hàng. Khi xem video của các cá nhân, tổ chức được đề cử Vietnam iContent Awards 2025 và các nhà sáng tạo khác, cô tìm thấy lý do đẹp và lớn hơn để tiếp tục làm nội dung, mong truyền cảm hứng hoặc trở thành nguồn động viên cho những khách hàng, khán giả theo dõi.

Qua video tự thực hiện đăng trên YouTube lẫn TikTok, Liêu Hà Trinh mong mọi người sẽ hành động thiết thực, thay đổi bản thân lẫn cuộc sống - từ thói quen chăm da mỗi ngày để tự tin hơn, cách nuôi con hiệu quả, cách suy nghĩ nhằm giảm bớt áp lực. Cô gọi đó là những món quà nhỏ nhưng quý giá, có thể áp dụng ngay.

Cùng với Liêu Hà Trinh, MC Quang Bảo nói hào hứng và vinh dự khi tiếp tục được ban tổ chức Vietnam iContent tin tưởng, mời dẫn lễ trao giải chính. Anh tự nhận bản thân thích cập nhật những điều mới mẻ, tin rằng sẽ được truyền cảm hứng mạnh từ những hạng mục đầy tích cực trong mùa giải 2025.

"Tôi đã sẵn sàng đảm nhận trọng trách trong một giải thưởng ý nghĩa, có sức lan tỏa. Với tôi, ai cũng xứng đáng thắng giải", Quang Bảo nói.

MC Quang Bảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

MC Quang Bảo sinh năm 1990, từng là vận động viên bơi lội cấp quốc gia, đoạt nhiều huy chương quốc tế như: huy chương vàng bơi lội Giải trẻ Australia, huy chương bạc Giải bơi lội trẻ Đông Nam Á, huy chương đồng môn lặn SEA Game 2011, huy chương đồng giải vô địch lặn châu Á... Năm 2016, anh lấn sân lĩnh vực MC và giành giải Én bạc tại cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình TP HCM

Bên cạnh Quang Bảo và Lưu Hà Trinh đó, Á hậu Hera Ngọc Hằng (Lê Nguyễn Ngọc Hằng) sẽ đồng hành thảm đỏ gala Vietnam iContent Awards, trò chuyện cùng dàn khách mời, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo số. Cô sinh năm 2003 ở TP HCM, từng học Đại học Western Sydney (cơ sở đào tạo ở Việt Nam). Trước khi đoạt giải Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Hằng từng thi Miss World Vietnam 2022.

Á hậu Hera Ngọc Hằng cao 1,74 m với số đo ba vòng 85-60-89 cm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025. Khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs và theo dõi phiên livestream gây quỹ. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng. Gala trao giải bắt đầu từ 19h30.

Vietnam iContent 2025 mở cửa miễn phí, đăng ký tại đây.

Sự kiện đang mở cổng đăng ký tham dự miễn phí, chào đón mọi cá nhân, tổ chức muốn kết nối, học hỏi, tìm hiểu xu hướng nội dung mới nhất và gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung (content creator) nổi bật hiện nay. Cách thức đăng ký đơn giản, nhanh gọn. Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về ngày hội trên website chính thức và các nền tảng liên quan Vietnam iContent 2025.

