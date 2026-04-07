Liên danh Sun Group làm khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

Liên danh thuộc hệ sinh thái Sun Group đã trở thành nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) tại Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng (thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Sun Group) đã được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc).

Dự án này có tổng diện tích sử dụng đất hơn 160 ha, với cơ cấu sản phẩm nhà ở đa dạng. Dự án nằm trên địa bàn phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành, khu vực được đánh giá có lợi thế về cảnh quan sông nước và khả năng kết nối với trung tâm đô thị hiện hữu. Đây cũng là một trong những dự án đô thị quy mô lớn, có tính chất tạo điểm nhấn cho khu vực ven sông Trà Khúc nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Hình ảnh khu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Theo quy hoạch, đất ở chiếm gần 30% diện tích toàn khu, tương đương hơn 48,3ha. Trong đó, dự án dự kiến xây dựng gần 300 căn nhà ở liền kề (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng), hơn 1.900 căn chung cư (xây thô, hoàn thiện cơ bản) và khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội được xây dựng hoàn chỉnh.

Phần diện tích còn lại được dành cho các chức năng thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật, hướng đến mô hình đô thị đồng bộ. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất, với tiến độ triển khai dự kiến trong 8 năm sau khi nhà đầu tư được lựa chọn.

Theo định hướng, khu đô thị sẽ phát triển theo mô hình hỗn hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, gắn với phát triển nhà ở. Mục tiêu là hình thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và đảm bảo tính bền vững.

Gần 10 năm trước, tỉnh Quảng Ngãi cho phép một số nhà đầu tư khảo sát khu đô thị sinh thái, nhưng việc triển khai gặp vướng mắc do phân lô, tách thửa ồ ạt, áp lực giải phóng mặt bằng và năng lực tài chính hạn chế... Đến năm 2023, tỉnh từng dự kiến đầu tư hạ tầng bằng ngân sách khoảng 3.800 tỷ đồng, nhưng sau đó chuyển sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Đảo Ngọc, cù lao lớn nhất trên sông Trà Khúc với diện tích khoảng 200 ha và hơn 300 hộ dân sinh sống, được kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại, sinh thái khi liên doanh thuộc hệ sinh thái Sun Group triển khai dự án trong vòng 8 năm, kết hợp với dự án đập dâng hạ lưu, biến nơi đây thành "ốc đảo xanh" giữa trung tâm đô thị Quảng Ngãi.

Phương Uyên