Thứ hai, 9/2/2026
Thứ hai, 9/2/2026, 08:08 (GMT+7)

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ của học sinh 34 tỉnh, thành

34 tỉnh, thành đã chốt lịch nghỉ Tết của học sinh, đa số kéo dài hơn 10 ngày, ít nhất là Hà Nội, Lạng Sơn, Hưng Yên với 5-9 ngày.

Những địa phương cho nghỉ nhiều nhất, lên tới 14 ngày là An Giang, Cà Mau, Lào Cai, Lâm Đồng, Vĩnh Long và Quảng Ninh. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ khác nhau.

Trong khi đó, Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn cho học sinh nghỉ 5 ngày chính thức. Nếu không phải học thứ bảy, các em được nghỉ tổng 9 ngày, bằng Bắc Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên.

Riêng Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ căn cứ đặc thù ở địa phương, miễn là không ít hơn lịch nghỉ chung.

Các địa phương còn lại đều cho học sinh nghỉ từ 10 ngày, phổ biến là từ ngày 12 đến hết 22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành như sau:

Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ Số ngày
1. An Giang
2. Cà Mau
3. Lào Cai
4. Lâm Đồng		 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 14
5. Vĩnh Long 11-24/2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 14
6. Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 14

7. Đồng Nai
8. Tây Ninh
9. Phú Thọ

 11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 12
10. Ninh Bình 13-24/2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 12
11. Cần Thơ
12. Đăk Lăk
13. Gia Lai
14. Khánh Hòa
15. Quảng Ngãi
16. Sơn La
17. TP HCM
18. Thanh Hóa
19. Tuyên Quang		 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 11
20. Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 11
21. Điện Biên
22. Nghệ An
23. Quảng Trị		 13-22/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 10
24. Bắc Ninh
25. Đà Nẵng
26. Hải Phòng
27. TP Huế
28. Thái Nguyên		 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 9
29. Hà Nội
30. Hưng Yên
31. Lạng Sơn		 16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) 5-9
32. Cao Bằng
33. Đồng Tháp
34. Lai Châu		 Các trường chủ động, không ít hơn lịch chung -

Cả nước hiện có khoảng 23 triệu học sinh mầm non và phổ thông.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, kỳ II trước 31/5.

Học sinh, giáo viên trường Marie Curie Hà Nội trong loạt sự kiện vui Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Fanpage nhà trường

Thanh Hằng

