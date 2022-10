Lexus LX600 'lướt' đắt hơn xe mới 5 tỷ đồng

Nguồn cung chính hãng khan hiếm, LX600 đang được giao dịch trên thị trường xe cũ với mức chênh hơn 5 tỷ đồng so với xe mới.

Một đại lý tư nhân tại TP HCM đang chào bán lại chiếc Lexus LX600 bản VIP 4 chỗ với giá gần 15 tỷ đồng, xe mới chính hãng giá 9,12 tỷ đồng, tức chênh lệch hơn 5,7 tỷ đồng. Mẫu xe Lexus này được đại lý tư nhân mua lại của khách không có nhu cầu sử dụng. Xe đã được đóng lệ phí trước bạ lần đầu, như vậy khi mua khách hàng chỉ cần đóng 2% lệ phí sang tên cho xe cũ.

Theo chuyên gia kinh doanh xe sang cũ, việc các đại lý tư nhân đẩy giá LX600 lên cao do nguồn cung xe chính hãng khan hiếm. Cầu lớn hơn cung là lý do chính để những nơi này bán chênh giá để kiếm lợi nhuận. Nhiều khách hàng tại Việt Nam đã đặt cọc xe mới chính hãng nhưng nhiều tháng chưa nhận được xe. Trong khi đó, xe mới về theo dạng tư nhân là không thể, do trái với quy định của Nghị định 116/2017.

Mẫu LX600 tại một đại lý tư nhân ở TP HCM. Ảnh: Ánh Dương

Cũng theo vị này, trước đó đại lý tư nhân có thể xoay xở bằng cách nhập xe dưới hình thức dạng quà biếu tặng. Tuy nhiên gần đây, những xe dạng đó không còn thấy xuất hiện. Tình trạng khan hiếm xe, đặc biệt các dòng xe sang cao cấp càng lớn.

Một khách hàng ở Quảng Ninh cho biết, anh đặt mua LX600 từ tháng 8/2021, trong khi bạn anh từ tháng 6 cùng năm. Đến nay sau hơn một năm cả hai đều chưa được giao xe. "Theo kế hoạch phía đại lý thông báo trước đó, thời gian xe về từ 9-12 tháng. Tuy nhiên, đã quá thời hạn đó nhưng chưa thấy đại lý có động thái giao xe", anh này nói. "Bất ngờ hơn là xe chính hãng không có hàng nhưng đại lý tư nhân thì có".

Theo một số đơn vị kinh doanh xe sang, việc LX600 có xe để bán ra ngoài thường có hai hình thức. Đầu tiên, các đại lý tư nhân chủ động đặt xe mang ra ngoài bán chênh. Hình thức còn lại là do người mua đã đặt cọc mua xe nhưng không có nhu cầu nên bán lại cho đại lý.

Để hạn chế những tình trạng chuộc lợi bán kênh, nhiều đại lý chủ động yêu cầu khách hàng xuất hóa đơn vào tên chính chủ người hoặc pháp nhân đặt xe. Nếu không đúng, đại lý chính hãng sẽ không xuất hóa đơn, hoặc thu hồi lại xe để bàn giao cho khách hàng có nhu cầu. Theo những người kinh doanh xe sang, đại lý làm vậy khi vào năm 2016, LX570 ra bản mới đã xuất hiện tình trạng khách dù không có nhu cầu sở hữu vẫn mua xe và bán lại cho đại lý tư nhân nhằm kiếm lợi do nguồn cung hạn chế. Khi đó, mỗi xe "siêu lướt" ở đại lý tư nhân chênh 1-1,5 tỷ đồng so với xe chính hãng mới.

Thông thường, cách một cũng có những hạn chế, khi đa số các hợp đồng mua bán không được xuất hóa đơn nối (sẽ khó sang tên cho người mua sau). Đại lý xử lý bằng cách xuất hóa đơn và đóng thuế lần một, chờ người mua tiếp theo.

Hiện tại, các xe Lexus LX600 nhập khẩu tư nhân, nếu có, đang được chào giá 12-15 tỷ đồng hoặc hơn. Trong khi đó, những xe chính hãng được thu mua lại bán ra ngoài sẽ chênh từ 2-5 tỷ đồng tùy phiên bản.

Lexus LX600 phiên bản mới được đổi tên từ mẫu LX570, dùng động cơ mới, twin-turbo 3,4 lít, V6 công suất 409 mã lực như Land Cruiser. Xe được ra mắt thị trường Việt tháng 4, lượng xe về khá nhỏ giọt.

Ánh Dương