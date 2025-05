Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2025 diễn ra tối nay

TP HCMLễ trao giải Vietnam Game Awards 2025, do VnExpress tổ chức, sẽ diễn ra từ 20h30, vinh danh game, nhà phát hành, cộng đồng...

Vào 20h30 ngày 26/5, Vietnam Game Awards 2025 sẽ diễn ra tại SECC (quận 7) với sự góp mặt của đại diện các nhà phát hành, doanh nghiệp, đơn vị, studio, tuyển thủ nổi bật và đông đảo cộng đồng yêu game. Đây là một trong những hoạt động được mong chờ tại Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam Gameverse 2025. Chương trình năm nay thu hút hơn ba triệu lượt bình chọn cho 22 giải thưởng.

Cổng thông tin của Vietnam GameVerse 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Bắt đầu mở cổng nhận đề cử từ cuối tháng 2, chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng game trong và ngoài nước với hơn 300 hồ sơ gửi về. Các cuộc đua bình chọn kịch tính kéo dài từ vòng Sơ loại đến Chung kết, thu hút nhiều sự chú ý với lượt vote vượt trội so với hai năm đầu tổ chức.

Trước đó, vòng Sơ loại khép lại với 1,3 triệu lượt bình chọn. Vòng Chung kết mở cổng từ 18/4 đến 15/5 và đạt hơn 2 triệu lượt vote, cho thấy mức độ quan tâm của công chúng với lĩnh vực trò chơi điện tử.

Năm nay, giải có bốn giải thưởng mới là Nhân vật game được yêu thích nhất, Giải đấu thể thao điện tử của năm, Game Việt thành công toàn cầu và Nhà phát triển game xuất sắc. 18 giải thưởng còn lại đã quen thuộc, chia thành bốn hạng mục bao gồm: The Golden Galaxy dành cho game phát hành tại Việt Nam; The Golden Sun dành cho game Việt; The Golden Star thuộc lĩnh vực thể thao điện tử; The Golden Gear với đề cử sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game.

Các giải "xuất sắc" được tính dựa trên 30% số lượt bình chọn của độc giả và 70% điểm chấm của chuyên gia. Trong khi đó, các giải "yêu thích nhất" phụ thuộc hoàn toàn vào lượt vote để phản ánh chân thực sự yêu thích của người chơi.

Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Không chỉ là nơi ghi nhận thành tựu, Vietnam Game Awards đang trở thành "thước đo" quan trọng với các nhà phát hành và nhà phát triển. Giải thưởng không chỉ có giá trị tinh thần mà còn mở ra cơ hội hợp tác, lan tỏa thương hiệu và tiếp cận cộng đồng sâu rộng hơn.

Giới chuyên môn đánh giá lễ trao giải năm nay sẽ là bước đệm thúc đẩy hoạt động chuyên nghiệp trong ngành game Việt, đặc biệt là lĩnh vực eSports. Việt Nam đang sở hữu một trong những cộng đồng thể thao điện tử trẻ trung, sôi động nhất khu vực. Những năm gần đây, các đội tuyển eSports Việt liên tục đoạt huy chương tại SEA Games, ASIAD và nhiều giải quốc tế. Việc tổ chức các giải đấu lớn trong nước cũng góp phần phát triển du lịch thể thao, thu hút dòng khách trẻ đam mê trải nghiệm văn hóa gaming.

Vietnam Game Awards (VGA) là một trong những hoạt động chính của Ngày hội Game Việt Nam 2025. Sự kiện còn có nhiều hoạt động thú vị khác như Diễn đàn Game Việt Nam từ 9h ngày 26/5, Chung kết tìm kiếm dự án game tiềm năng GameHub 2025 vào 15h ngày 26/5; Cuộc thi Cosplay Contest vào 14h ngày 27/5...

Vietnam GameVerse sẽ mở cửa miễn phí từ 9h đến 23h ngày 26/5 và từ 9h đến 18h ngày 27/5. Sự kiện được tổ chức từ năm 2023, trở thành dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn quy tụ đông đảo nhà phát hành, đơn vị sản xuất, đầu tư và cộng đồng yêu game tại Việt Nam. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Báo VnExpress, Công ty FPT Online và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thy An - Hoàng Đan