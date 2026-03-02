Lễ hội xuân tạo đà hút đầu tư cho Vinhomes Green Paradise

Sau lễ hội xuân, dòng khách và nhà đầu tư từ cả nước tiếp tục đổ về Vinhomes Green Paradise, tìm hiểu cơ hội tại đô thị biển sinh thái tương lai.

Lễ hội xuân Cần Giờ tổ chức tại Vinhomes Green Paradise kéo dài 7-28/2, trùng dịp Tết Nguyên đán. Chương trình được tổ chức ngay trong khuôn viên đô thị quy mô gần 2.870 ha, tái hiện không gian Tết truyền thống giữa bối cảnh đô thị hiện đại ven biển. Du khách trải nghiệm khu chợ Tết với hàng chục gian hàng đặc sản, khu trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật và chuỗi hoạt động check-in, ẩm thực.

Trong dịp cao điểm, mỗi ngày ghi nhận hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Riêng ngày khai mạc, sự kiện đón hơn 10.000 người. Sức hút của lễ hội xuân cũng giúp các sàn ghi nhận lượt booking, tìm hiểu tăng cao.

Anh Nguyễn Văn Dũng, đại diện một sàn giao dịch tại TP HCM, cho biết ban đầu anh chỉ dự định tổ chức chuyến du xuân đầu năm cho nhóm khách thân thiết để tham quan và trải nghiệm không khí lễ hội tại Cần Giờ. Nhưng hiệu ứng vượt xa mong đợi, nhiều khách sau khi tham dự lễ hội đã quay lại lần hai, dẫn theo bạn bè hoặc người thân để xem kỹ vị trí, quy hoạch, tìm hiểu sản phẩm. Một số người quyết định đặt cọc trong tuần cuối tháng 2, gần dịp vía Thần Tài để lấy may mắn.

"Không khí lễ hội rộn ràng và cách tổ chức chỉn chu giúp khách hàng hình dung được sức sống của một đô thị biển trong tương lai, nơi vừa để ở, vừa có thể kinh doanh và nghỉ dưỡng", anh Dũng nhận định.

Chị Mai Ly, một nhà đầu tư sống tại TP HCM, cho biết quyết định xuống tiền sớm hơn dự kiến. Chị từng sở hữu một căn hộ tại Vinhomes Grand Park và tin tưởng vào khả năng kiến tạo cộng đồng của thương hiệu này. "Tôi chọn nhà phố tại Green Paradise vì có thể vừa kinh doanh, vừa nghỉ dưỡng cuối tuần", chị Ly nói.

Chị Ly (du khách) diện áo dài vừa tham quan dự án kết hợp du xuân. Ảnh: VH

Cũng trong dịp du xuân, anh Trần Nam, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, hiện sở hữu hai sản phẩm nhà phố thuộc Vinhomes tại thủ đô, đã quyết định bay vào TP HCM để tham quan dự án sau khi nghe giới thiệu từ nhóm bạn đầu tư.

Theo anh, những sản phẩm nằm ở khu trung tâm, có khả năng phát triển hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ thường tăng giá bền vững. "Tôi quay lại vào ngày 25/2 để tìm hiểu kỹ hơn và quyết định đặt cọc một căn nhà phố trụ Tương Lai thuộc khu Vịnh Ngọc", anh nói.

Sau khi hội hoa xuân kết thúc, nhiều sàn giao dịch cũng ghi nhận lượng khách đăng ký tư vấn tăng mạnh, đặc biệt là nhóm khách hàng đầu tư đến từ miền Bắc. Nhiều người sau chuyến tham quan đã hẹn lịch quay lại trong tháng 3 để khảo sát thêm khu vực và tiến độ dự án.

"Lễ hội không chỉ tạo điểm nhấn du xuân mà còn giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận phong cách sống của một đô thị sinh thái biển, điều này khó truyền tải trên giấy tờ hay hình ảnh, video", một nhà đầu tư Hà Nội chia sẻ sau chuyến khảo sát.

Bên cạnh yếu tố văn hóa - sự kiện, sức hút của Vinhomes Green Paradise đến chủ yếu từ quy mô và tầm nhìn chiến lược. Vinhomes Green Paradise được bao bọc bởi biển Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quy mô hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận. Công trình có tổng chiều dài bãi biển lên tới 121 km, quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng 16%. Diện tích còn lại dành cho cây xanh và mặt nước, trong đó trung tâm là biển hồ nhân tạo Lagoon với nước biển quy mô hơn 800 ha.

Theo định hướng, khu đô thị hướng tới mô hình "đô thị nghỉ dưỡng ven biển" đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, góp phần định hình Cần Giờ thành cực phát triển mới của khu Nam TP HCM.

Thái Anh