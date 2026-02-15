Lễ hội đón Tết của cộng đồng gốc Việt lớn nhất ở Mỹ

Hàng nghìn người gốc Việt tại thành phố San Jose ở Mỹ tham dự Hội Tết thường niên, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhiều hoạt động lễ hội đang được tổ chức trên khắp Khu vực Vịnh San Francisco vào cuối tuần này, từ đô thị cùng tên cho đến các thành phố Oakland và San Jose, bang California. Tại San Jose, hàng nghìn người đã tụ tập để tham dự Hội Tết thường niên, sự kiện mừng Tết cổ truyền lớn nhất của cộng đồng người gốc Việt ở khu vực, được tổ chức bên ngoài Trung tâm Eastridge.

Đối với người Mỹ gốc Á, Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm, thường được so sánh với Giáng sinh. Thay vì những gói quà, trẻ em trong dịp này sẽ được tặng phong bao lì xì, thứ tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.

Đồ trang trí dịp Tết tại San Jose trong video do CBS News đăng ngày 13/2. Ảnh chụp màn hình

Ở lễ hội, nhiều gia đình tạo dáng chụp ảnh bên cạnh mô hình ngựa vàng cỡ lớn, con giáp của năm Bính Ngọ và là biểu tượng của tốc độ, sự tự do cũng như thành công.

"Chúng tôi muốn tận hưởng chút không khí năm mới, nên đây là địa điểm hoàn hảo", Chi Tran, cư dân thành phố Milpitas, chia sẻ khi đến đây cùng vợ và con trai 4 tuổi.

Tại sự kiện, mọi người có thể xem trình diễn nhạc Việt Nam, tham gia các trò chơi hội chợ và thưởng thức loạt món ăn truyền thống của người Việt. Nhiều người cho biết họ mang con đến lễ hội này để giúp lũ trẻ duy trì được sự gắn kết với cội nguồn văn hóa của mình. Có em còn được cha mẹ cho mặc áo dài truyền thống khi tham gia sự kiện.

"Đây là áo dài truyền thống của người Việt. Con trai và vợ chồng tôi đều mặc. Dù thằng bé sinh ra ở đây, chúng tôi vẫn cố cho cháu cảm nhận được một chút truyền thống Việt Nam", Tran nói.

Đối với Tran, năm Bính Ngọ mang một ý nghĩa đặc biệt. "Năm con ngựa sẽ mang đến rất nhiều sự thịnh vượng và tốt đẹp", anh cho hay.

Ban tổ chức ước tính có 70.000 người tham dự Hội Tết năm ngoái và kỳ vọng sẽ vượt qua con số đó trong năm nay, dù khu vực này được dự báo sẽ có mưa.

Người tham gia Hội Tết ở San Jose trong video do CBS News đăng ngày 13/2. Ảnh chụp màn hình

Theo số liệu thống kê dân số của Mỹ, San Jose là thành phố có đông người gốc Việt nhất ở quốc gia này cũng như trong số các đô thị ngoài Việt Nam, với hơn 150.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống.

Cách không xa địa điểm tổ chức lễ hội, nhiều gia đình đã ghé thăm trung tâm thương mại Grand Century để mua sắm thực phẩm và đồ trang trí trước ngày Tết.

"Chúng tôi sẽ trang trí và dành nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, nhằm đảm bảo mọi thứ đều đẹp đẽ", Annie Nguyen-Barany, cư dân thành phố Berkeley, cho biết.

Nhiều gia đình cũng đang lên kế hoạch tổ chức bữa tối đoàn viên quy mô lớn để chào mừng năm mới. "Cháu thích phong bao đỏ và gặp gỡ các gia đình người Việt khác để rèn luyện tiếng Việt", Rumi Barany nói.

Với gia đình của Tran và nhiều người khác, Tết Nguyên đán vừa là dịp để tôn vinh truyền thống, vừa để hướng tới tương lai nhiều hy vọng.

"Chúng tôi xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Mong rằng năm 2026 sẽ mang đến cho các bạn nhiều sự thịnh vượng, bình yên, niềm vui và hạnh phúc", Tran nói.

Phạm Giang (Theo CBS News)