Lễ hội 'Ánh sáng phương Đông' kéo dài 58 ngày tại Ocean City

Chuỗi sự kiện với nhiều loại hình khác nhau như lễ hội đèn lồng quốc tế, hội chợ xuân, đại nhạc hội… tổ chức tại Ocean City từ 18/1 đến 16/3.

Đây là lần đầu tiên tại Ocean City có một lễ hội diễn ra trong suốt 58 ngày, với chuỗi hoạt động quy mô lớn, bao hàm nhiều sự kiện khác nhau. Vinhomes và Sunny Vietnam - đơn vị tổ chức sự kiện cho biết "Ánh sáng phương Đông" là dịp tôn vinh nghệ thuật và văn hóa truyền thống độc đáo, mong muốn có thể mang văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới. Với thông điệp xuyên suốt "Shine For Life – Thắp sáng vì sự sống", sự kiện mong muốn trở thành biểu tượng của niềm tin, hy vọng, và khát vọng về một tương lai tốt đẹp, bình an và may mắn cho mọi người.

Ngoài ra, lễ hội được kỳ vọng tạo ra một văn hóa chơi Tết mới. Cư dân và du khách tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ghé dự lễ hội vừa có thể tận hưởng văn hóa truyền thống với nhiều hoạt động mới lạ, vừa có thể sắm Tết, vui chơi, gắn kết gia đình ngay tại một địa điểm mà không cần di chuyển đến nhiều nơi.

Đây cũng là dịp để người dân vùng quanh Thủ đô cùng du khách Việt Nam và quốc tế có được những trải nghiệm "độc lạ" chưa từng có, mang đến hương vị Tết vừa mới mẻ, vừa quen thuộc với các hoạt động lễ hội đèn lồng, hội chợ xuân, lễ hội cổ trang, đại nhạc hội KPop...

Lễ hội Đèn lồng Quốc tế không thể bỏ lỡ

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025, nơi trưng bày 15 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế Đèn lồng Quốc tế của các đội thi đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và đội chủ nhà Việt Nam.

Cụm đèn lồng mang chủ đề Thánh Gióng tại lễ hội. Ảnh: Vinhomes

Việt Nam có 9 đại diện lọt vào chung kết, đến từ các "xứ sở đèn lồng" như Hội An, Tuyên Quang, vùng văn hóa Kinh Bắc, Đường Lâm xứ Đoài và Văn Giang. Các tác phẩm của nghệ nhân Việt Nam có cùng điểm chung là tôn vinh di sản văn hóa dân tộc, vẽ lại huyền thoại 4.000 năm bằng ánh sáng. Những vị thần bất tử của dân tộc Việt là Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Chử Đổng Tử trở thành niềm cảm hứng khơi nguồn sáng tạo của các nghệ nhân. Điển hình như đội thi Sắc màu Thành Tuyên, với nghệ nhân nhỏ tuổi nhất cuộc thi – Phạm Hải Anh, sinh năm 2007, mang đến tác phẩm "Lạc Long Quân trở về" - tổ hợp đèn rồng, kim quy, cá thần, biển sóng dài hơn 20m.

Bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm lọt vào vòng chung kết, Lễ hội đèn lồng Quốc tế còn có triển lãm đèn lồng nghệ thuật Yuyuan Garden - di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Với chủ đề "Sinh vật huyền bí phương Đông - Lĩnh Nam Chích Quái và Sơn Hải Kinh", khi đến với triển lãm, du khách sẽ được thưởng lãm 15 cụm đèn lồng khổng lồ nằm trên cung đường dài gần hàng km, kéo dài từ công viên Sóng và các tuyến phố Đông, San Hô. Các tác phẩm tại đây lấy cảm hứng từ hai cuốn sách Sơn Hải Kinh và Lĩnh Nam chích quái, xoay quanh những sinh vật huyền bí của Trung Hoa và Việt Nam.

Với các cụm đèn lồng khổng lồ và thiết kế tinh xảo, có cụm cao tương đương tòa nhà 3 tầng, triển lãm sẽ kể câu chuyện về sự gặp gỡ của các nền văn minh qua nhiều thiên niên kỷ bằng ngôn ngữ ánh sáng và sắc màu, tạo nên không gian vườn sinh vật huyền bí ngay trong lòng Ocean City.

Cụm đèn Bạch Long được lắp đặt tại khu vực VinWonders Wave Park. Ảnh: Vinhomes

Du khách sẽ được khám phá thế giới kỳ diệu những cụm đèn Bạch Long dài 30 m, cổng Rồng Đông A rộng 20 m và cao 10 m, cùng cây thần Phù Tang với tán lá rộng 11 m và 10 đèn lồng mặt trời rực rỡ. Nhiều tác phẩm được chế tác bởi các nghệ nhân tài hoa nhất từ Tự Cống, Tứ Xuyên – nơi được coi là cái nôi của nghệ thuật đèn lồng Trung Hoa.

Đại diện ban tổ chức cho biết, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế là nơi tôn vinh văn hóa truyền thống, hứa hẹn trở thành điểm du xuân không thể bỏ qua của du khách dịp Tết này. Với quy mô hoành tráng, các mẫu đèn tinh xảo, mang chủ đề mới lạ, hấp dẫn, Ocean City sẽ thành điểm hẹn cho mọi người, vừa có thể chụp ảnh check in, vừa trải nghiệm văn hóa truyền thống phương Đông.

Trải nghiệm chơi Tết, sắm Tết kiểu mới

Bên cạnh Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean,lễ hội Ánh sáng phương Đông còn mang đến 580 hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp cho tất cả mọi thành viên trong gia đình nhân dịp tết đến xuân về. Trong đó, nhiều lễ hội lần đầu được tổ chức tại Ocean City, mang đậm âm hưởng truyền thống như Hội chợ Xuân 2025 - Mang Tết về nhà, chợ Xuân Giảng Võ, lễ hội cổ trang...

Du khách không thể bỏ qua Chợ Xuân Giảng Võ 2025 tổ chức tại Ocean Park 2, kéo dài 58 ngày từ 18/1 đến 16/3. Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng, không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm Tết với đầy đủ ngành hàng như đặc sản vùng miền, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ... mà còn mang đến một không gian giải trí và văn hóa phong phú. Cư dân khu đô thị và du khách sẽ được trở lại bầu không khí của hội chợ xuân năm xưa với các gian hàng mang đậm tính trải nghiệm. Đáng chú ý là không gian 16 gian hàng tái hiện phong tục Tết cổ truyền với các hoạt động như dựng nêu, xin chữ, cắm hoa, lì xì, gói bánh chưng và giã giò. Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu và tham gia trực tiếp vào các phong tục này.

Người dân sẽ có trải nghiệm chơi Tết, sắm Tết kiểu mới ở lễ hội Ánh sáng phương Đông. Ảnh: Vinhomes

Lễ hội cổ trang diễn ra trong 3 ngày 7, 8, 9/3 là cơ hội để du khách tại Hà Nội thử khoác lên người những bộ trang phục truyền thống, chiêm ngưỡng lễ diễu hành của hàng nghìn người trong trang phục của các triều đại xưa. Lễ hội cũng có nhiều hoạt động như sân khấu nghệ thuật truyền thống, gian hàng ẩm thực dân gian hay các hoạt động như bắn cung, cưỡi ngựa, chơi cờ...

Khách tham quan còn có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động, lễ hội đặc sắc khác như Hội chợ ẩm thực và thủ công mỹ nghệ; thỏa sức trải nghiệm với miên man những sợi mì huyền thoại, từ phở Bát Đàn, mỳ chũ Bắc Giang, hủ tíu Sa Đéc đến Udon Kagawa, ramen Tokyo, món miến hoàng gia Japchae, mì trường thọ Chiết Giang và pasta Emilia Romagna; Lễ hội bánh ngọt ngào Sweet Lovers Fes; Hội chợ đặc sản hữu cơ Khởi nghiệp Xanh...

Chuỗi sự kiện Ánh sáng phương Đông khép lại với Nhạc hội Road-to-8WONDER bùng nổ. Đại nhạc hội được tổ chức 15 – 16/3 với sự tham gia của nghệ sĩ Hàn Quốc và các nghệ sĩ Vpop nổi tiếng cùng lễ bế mạc Lễ hội đèn lồng quốc tế 2025.

Đây chính là dịp để các bạn trẻ cũng như cả gia đình trải nghiệm trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, cùng lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Yên Chi