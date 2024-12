Lê Công Vinh: 'Việt Nam sẽ vô địch nếu gặp Philippines'

Theo cựu tiền đạo Lê Công Vinh, khả năng cao Thái Lan sẽ giành vé còn lại vào chung kết ASEAN Cup 2024, nhưng Philippines có lẽ là lựa chọn dễ chịu hơn cho Việt Nam.

Xuân Son (số 12) ăn mừng sau khi nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam ở trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2024 gặp Singapore trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Hiếu Lương

Thái Lan thua Philippines 1-2 ở lượt đi bán kết, nhưng được chơi lượt về trên sân nhà Rajamangala hôm nay. Một chiến thắng cách biệt hai bàn sẽ giúp đội đương kim vô địch giật lại tấm vé vào chung kết gặp Việt Nam. Theo cựu tiền đạo Lê Công Vinh, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, xét theo chiều sâu đội ngũ, phong độ cũng như lợi thế sân bãi.

"Tôi đã xem trận lượt đi bán kết trên sân Rizal Memorial. Thua phút cuối vì một tình huống cố định, nhưng thực tế, Thái Lan nhỉnh hơn về thế trận và số cơ hội. Họ dứt điểm 14 lần, nhiều hơn gấp đôi Philippines. Họ thua một phần vì kém may mắn thôi. Ngoài ra, không thể không kể đến ảnh hưởng của sân cỏ nhân tạo. Dù là cầu thủ chuyên nghiệp, không dễ để thích nghi nhanh với loại mặt cỏ này", Công Vinh chia sẻ với VnExpress. "Khi trở về sân nhà hôm nay, Thái Lan sẽ trở lại là chính mình, thắng ngược để vào chung kết. Thậm chí tôi nghĩ họ sẽ thắng đậm".

Philippines là hiện tượng ở giải năm nay. Cùng Việt Nam, họ là một trong hai đội hiếm hoi chưa thua. Chính đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã gặp khó khăn trên sân của đối thủ này ở vòng bảng, phải nhờ đến pha làm bàn phút bù của Doãn Ngọc Tân để gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, Công Vinh vẫn cho rằng gặp Philippines ở chung kết có lợi cho Việt Nam hơn. "Đó sẽ là một trận đấu khó khăn nữa trên sân Rizal Memorial. Nhưng tôi nghĩ cơ hội vô địch của Việt Nam lớn hơn. Chúng ta được thi đấu lượt đi trên sân Việt Trì quen thuộc. Đội tuyển hoàn toàn có khả năng giải quyết cuộc chơi ngay ở đó. Ngoài ra, nhờ ưu thế đối đầu trong lịch sử, Việt Nam sẽ có tâm lý thuận lợi hơn so với gặp Thái Lan. Tôi tin, Việt Nam sẽ vô địch nếu đối thủ ở chung kết là Philippines".

Trước ASEAN Cup năm nay, Việt Nam toàn thắng Philippines trong sáu trận gần nhất - một trong số đó diễn ra dưới dự dẫn dắt của HLV Kim (3-2, ở vòng loại World Cup 2026).

Là ĐKVĐ nhưng Thái Lan năm nay không tập hợp được những cầu thủ mạnh nhất, do các CLB trong và ngoài nước không nhả quân. Dù vậy, họ vẫn thể hiện đẳng cấp, toàn thắng vòng bảng. Hơn nữa, theo Công Vinh, Thái Lan luôn là đối trọng đáng gờm trong tâm trí người Việt Nam, bất kể các giai đoạn thịnh suy khác nhau. "Các cầu thủ Thái Lan thời nào cũng có nền tảng tốt. Họ luôn điềm tĩnh, xử lý bóng đẳng cấp bất kể áp lực thế nào. Các bạn có thể kiểm chứng lại điều này ở trận thắng ngược 4-2 của họ trên sân Singapore. Do đó, không thể xem thường Thái Lan trong bất kỳ hoàn cảnh nào", cựu tiền đạo người Nghệ An nhận xét.

Tuy nhiên, Công Vinh cũng cho rằng cơ hội sẽ chia đều chứ không nghiêng hoàn toàn về bên nào. Theo anh, hai đội có trình độ tương đồng, và đội nào tận dụng tốt cơ hội hơn sẽ chiếm lợi thế. Cựu tiền đạo 39 tuổi phân tích: "Lực lượng của Việt Nam hiện tại khá đồng đều, nhất là với sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son ở hàng công. Cậu ấy giống như một chìa khóa vạn năng mở ra thắng lợi ở những trận đấu đã qua".

Lê Công Vinh mừng bàn thắng quyết định giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: Trường Huy

Công Vinh từng là chủ nhân bàn thắng lịch sử vào lưới Thái Lan, giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở lượt về chung kết AFF Cup 2008, qua đó thắng chung cuộc 3-2 để lần đầu vô địch Đông Nam Á. Trong lần thứ hai đăng quang năm 2018, dưới thời HLV Park, Việt Nam cũng được chơi lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Theo Công Vinh, đây là yếu tố quan trọng. Vì đá lượt đi trên sân nhà sẽ khiến các cầu thủ có tâm lý phải thắng để dễ tính cho lượt về trên sân khách. Điều đó sẽ khiến họ có chút áp lực vô hình và khó chơi.

Dù vậy, anh tin rằng, với kinh nghiệm và đà hưng phấn của các cầu thủ hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện. "Đăng quang trên sân đối phương sẽ là một trải nghiệm khác lạ, dù thiếu đi sự cuồng nhiệt từ khán giả nhà", anh nhận định.

Công Vinh sinh năm 1985 tại Quỳnh Lưu (Nghệ An), trưởng thành qua các lứa trẻ Sông Lam Nghệ An rồi được đôn lên đội một của CLB từ năm 2004. Anh sau đó lần lượt khoác áo Hà Nội T&T, Hà Nội và Bình Dương. Xen kẽ đó là hai lần ra nước ngoài thi đấu ngắn hạn theo diện cho mượn ở CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Ở cấp độ quốc gia, Công Vinh lần đầu được biết đến khi có mặt trong thành phần đội U23 Việt Nam đoạt HC bạc các kỳ SEA Games 2003, 2005. Anh lên tuyển quốc gia từ 2004 và trở thành trụ cột sau đó một năm. Năm 2008, Công Vinh lên tột đỉnh vinh quang khi cùng Việt Nam vô địch AFF Cup.

Sau khi giải nghệ năm 2016, Công Vinh chuyển sang làm học viện bóng đá trẻ. Gần đây, anh đã học xong bằng C do Liên đoàn bóng đá châu Á giảng dạy. Cựu chân sút nội số một trong lịch sử V-League cho biết, anh sẽ tiếp tục học bằng B rồi bằng A và thậm chí là bằng cao nhất cấp Pro, trước khi tính đến khả năng tái xuất sân cỏ trong vai trò HLV.

Đức Đồng