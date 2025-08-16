Lập xưởng sản xuất trong thùng container, làm giả 1.000 tấn gas

TP HCMMai Văn Tuấn Đạt cùng đồng phạm thuê kho bãi, mua container rỗng để lắp đặt hệ thống sang chiết hàng nghìn tấn gas, gắn nhãn mác giả 9 thương hiệu, bán ra thị trường.

Ngày 16/8, Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Bá Vinh cùng 5 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Những bị can trong đường dây sang chiết gas giả. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi cuối tháng 7, sau thời gian theo dõi, các trinh sát Đội 2 - PC03 ập vào kiểm tra kho hàng ở đường Xuân Thới Sơn 35A, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Bên trong các thùng container, cảnh sát phát hiện 5 người đang sang chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào bình gas.

Cơ quan điều tra xác định, Đạt, Hiếu, Trung cầm đầu đường dây này. Họ khai, từ tháng 3 thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết, thuê nhân công nạp gas giả, mỗi ngày bán ra hàng trăm bình.

Khu đất làm xưởng sang chiết gas. Ảnh: Công an cung cấp

Đến nay, các bị can đã tiêu thụ khoảng 1.000 tấn gas ra thị trường, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nhiều kho hàng và nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật được dùng để làm giả 9 nhãn hiệu gas. Trong đó có 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, hàng trăm nghìn niêm màng co và tem chống hàng giả, cùng xe bồn chứa gas, máy bơm, máy khò...

Hệ thống sang chiết ga được lắp bên trong các thùng container. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định nhóm này và kho hàng trên không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền sản xuất, sang chiết; số niêm màng co, tem chống hàng giả đều là giả.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng