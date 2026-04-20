Lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương để liên kết phát triển với TP HCM

Chính phủ trình Quốc hội đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, định hướng trở thành đô thị lớn, đa trung tâm, chia sẻ chức năng và liên kết phát triển với TP HCM.

Sáng 20/4, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình Quốc hội đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Theo Bộ trưởng, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã định hướng hình thành đô thị này trong giai đoạn đến năm 2030.

Chính phủ cho biết chủ trương nhằm nâng cao vai trò động lực của Đồng Nai trong phát triển vùng, đồng thời gắn kết chặt chẽ với TP HCM trong việc hình thành và phát triển không gian kinh tế, đô thị của toàn vùng Đông Nam Bộ. Trong tiến trình phát triển, Đồng Nai đã phát huy tốt các lợi thế về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, quốc phòng, an ninh, văn hóa và xã hội, qua đó trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Địa phương hiện là đầu mối liên kết trực tiếp giữa TP HCM với các hành lang phát triển đi Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, trong đó Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng với tiến độ nhanh.

Chính phủ đánh giá Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, theo mô hình đa trung tâm, đa chức năng, có sức lan tỏa mạnh trong vùng phía Nam và cả nước. Tỉnh đáp ứng đủ 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt 7/7 tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ nhận định việc thành lập TP Đồng Nai không chỉ tạo động lực phát triển mới cho địa phương mà còn đóng góp cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây là bước chuyển về mô hình phát triển và quản trị địa phương, hướng tới đô thị lớn có khả năng chia sẻ, liên kết và tương hỗ với TP HCM.

Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai được xác định là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, đồng thời là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, góp phần định hình không gian phát triển mới của vùng Đông Nam Bộ.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Hoàng Phong

TP Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 12.737,18 km2, dân số khoảng 4,49 triệu người, gồm 33 phường và 62 xã của tỉnh Đồng Nai. Trụ sở của thành phố trực thuộc Trung ương này được giữ nguyên như hiện nay. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cơ bản giữ nguyên, đồng thời sẽ thành lập thêm các cơ quan theo quy định của Đảng và pháp luật.

Trước mắt, Chính phủ đề xuất giữ nguyên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có; tỉnh Đồng Nai đã xây dựng phương án và lộ trình sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với mô hình chính quyền đô thị trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tán thành sự cần thiết thành lập TP Đồng Nai, đồng thời đề nghị địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị và xây dựng lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chí phân loại đô thị còn chưa đạt.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quan tâm triển khai các dự án phát triển hệ thống đô thị vùng Đông Nam Bộ theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối nhanh, qua đó giúp TP Đồng Nai trở thành đô thị lớn cấp vùng, có khả năng chia sẻ, tương hỗ và cùng phát triển với các địa phương khác. Bên cạnh đó, Chính phủ cần tiếp tục rà soát, xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị sau khi sắp xếp.

Quốc hội dự kiến thảo luận nội dung này tại hội trường vào ngày 22/4 và biểu quyết thông qua vào ngày 23/4.

Sơn Hà