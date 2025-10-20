Lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực của kiểm toán viên

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết đường dây nóng có tính năng ghi âm cuộc gọi đã được thiết lập để tiếp nhận phản ánh về hành vi tham nhũng, tiêu cực của kiểm toán viên.

Chiều 20/10, báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026, ông Tuấn cho biết đường dây nóng hoạt động 24/7, do Thanh tra Kiểm toán Nhà nước trực tiếp quản lý. Đường dây nóng sẽ tiếp nhận mọi phản ánh liên quan đến hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tiêu cực trong quá trình kiểm toán.

Theo ông Tuấn, Kiểm toán Nhà nước đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống và tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên được giữ vững, đi vào nền nếp.

Kiểm toán Nhà nước đã ban hành quy định về việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của đơn vị được kiểm toán. Theo đó, các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán đối với đoàn, tổ và từng thành viên kiểm toán, nhằm nâng cao tính khách quan và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan cũng thường xuyên rà soát, cập nhật quy chế kiểm soát chất lượng và tiêu chí đánh giá đoàn kiểm toán, để siết chặt kỷ luật nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả công việc.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 254.700 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD, trong đó đề xuất tăng thu ngân sách 24.000 tỷ đồng. Cơ quan cũng kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong quản lý, điều hành, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đáng chú ý, Kiểm toán đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 938 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý các cấp không còn phù hợp. Việc này đã góp phần khắc phục lỗ hổng cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 chiều 20/10. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Xét xử nhiều vụ án tham nhũng

Báo cáo hoạt động của Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Lê Minh Trí cho biết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, hệ thống tòa án đã thụ lý 2,75 triệu vụ việc và giải quyết 2,69 triệu vụ, đạt tỷ lệ 97,64%. Kết quả giải quyết các loại vụ việc năm sau cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm thấp hơn mức cho phép, cho thấy chất lượng xét xử được bảo đảm và có nhiều tiến bộ.

Đối với án hình sự, các tòa án đã thụ lý 461.600 vụ với hơn 872.000 bị cáo. Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội. Tòa án Nhân dân tối cao đã xử lý nghiêm nhiều vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như Nhật Cường, Tân Hiệp Phát, Việt Á, Tân Hoàng Minh.

Theo ông Trí, công tác xét xử các vụ án tham nhũng được dư luận đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng cao theo hướng thực chất, hiệu quả; hình phạt áp dụng bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội. Việc thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng được chú trọng và đạt hiệu quả; ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn đạt tỷ lệ 99,95%.

Sơn Hà