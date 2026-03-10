Lập điểm bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Các trại tạm giam lập danh sách cử tri, chuẩn bị điểm bỏ phiếu và phương án thùng phiếu lưu động để người đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ngày qua, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, cán bộ quản giáo tổ chức các buổi sinh hoạt tại buồng giam để phổ biến quy định liên quan đến bầu cử cho người đang bị tạm giữ, tạm giam.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, cách ghi phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu kín. Cán bộ quản giáo đồng thời giải thích quy trình bỏ phiếu và các quy định pháp luật liên quan.

Song song với công tác tuyên truyền, trại tạm giam phối hợp chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót hoặc trùng lặp. Phương án tổ chức bỏ phiếu cũng được xây dựng để bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở giam giữ.

Cán bộ quản giáo tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Ảnh: Hòa Vang

Đại diện lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết tính cả các phân trại có hơn 1.000 người đang bị tạm giữ, tạm giam sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, số lượng tăng so với kỳ trước.

Đến nay, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử theo quy định. Ngoài điểm bỏ phiếu riêng trong trại tạm giam, lực lượng chức năng sẽ bố trí các điểm bỏ phiếu lưu động cho những trường hợp đang khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cũng như quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật. Vì không thể đến các khu vực bỏ phiếu thông thường, cơ quan chức năng tổ chức điểm bỏ phiếu ngay trong trại tạm giam hoặc sử dụng thùng phiếu lưu động để bảo đảm quyền công dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trên cả nước ngày 15/3. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không bị tước quyền bầu cử theo quy định pháp luật, đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo của 34 tỉnh thành, cả nước có tổng số 73.457.255 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà sinh hoạt khu dân cư, khu phố, ấp, thôn và các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo đúng thời hạn luật định.

Cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 từ 864 người ứng cử.

Đức Hùng