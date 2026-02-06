Lập 50 công ty 'ma' buôn bán hóa đơn nghìn tỷ đồng

TP HCMTrương Thị Hồng bị cáo buộc lập khoảng 50 công ty "ma", mua hóa đơn để hợp thức hóa nguồn hàng, xuất khống hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 6/2, Hồng bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM khởi tố bắt giam để điều tra hành vi Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Trương Thị Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ (nay thuộc TP HCM) xuất hiện nhiều nhóm thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép.

Do không có hóa đơn đầu vào, các nhóm này lập khoảng 70 pháp nhân để hợp thức hóa nguồn hàng, mua trái phép hóa đơn từ 50 công ty "ma" do Phạm Thị Ánh điều hành. Đường dây do Hồng cầm đầu đã xuất khống hàng nghìn hóa đơn với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Cảnh sát xác định, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, Hồng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (đặt tại Cần Thơ) để hoạt động, thuê Hà Đức Anh đứng tên giám đốc với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng.

Để có chứng từ đầu vào cho số sắt thép mua trôi nổi từ cá nhân, Hồng mua hàng trăm hóa đơn GTGT từ các công ty "ma" của Phạm Thị Ánh, như Công ty Vạn An Phát, Công ty Tiến Long, với tổng giá trị hơn 33,8 tỷ đồng.

Sau khi hợp thức hóa hồ sơ, Hồng xuất bán lượng lớn hóa đơn và hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (thuộc Bình Dương cũ) để doanh nghiệp này kê khai, báo cáo thuế, với tổng giá trị hàng hóa và thuế hơn 34 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc Hồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hoạt động mua bán này. Hiện cảnh sát đã thu hồi số tiền hưởng lợi bất chính cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân, đơn vị liên quan trong đường dây trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.

Quốc Thắng