Lão hóa khỏe mạnh và 'chìa khóa' sống vui, có ích

Sống trong môi trường tích cực, tinh thần thoải mái là "chìa khóa" để trải qua quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định "lão hóa khỏe mạnh" là trọng tâm về lão hóa giai đoạn 2015-2030. Cũng theo WHO, lão hóa khỏe mạnh là quá trình phát triển và duy trì khả năng chức năng, giúp người lớn tuổi có cuộc sống an vui, ý nghĩa.

Khả năng chức năng có thể hiểu là năng lực để đáp ứng các nhu cầu cơ bản; học hỏi, phát triển bản thân; tự đưa ra quyết định; tự vận động; xây dựng và duy trì các mối quan hệ cũng như đóng góp cho xã hội.

Để xây dựng quá trình "lão hóa khỏe mạnh", năng lực nội tại và đặc điểm môi trường sống là những yếu tố quan trọng.

Cụ thể, năng lực nội tại bao hàm khả năng tinh thần lẫn thể chất của một cá nhân như đi lại, suy nghĩ, nghe, nhìn và ghi nhớ. Yếu tố này có thể bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề, trong đó có bệnh tật hay sự thay đổi liên quan đến tuổi tác.

Còn môi trường sống gồm: gia đình, cộng đồng và xã hội, cùng các yếu tố bên trong như con người, các mối quan hệ, cách suy nghĩ, giá trị sống, chính sách y tế - xã hội lẫn hệ thống, dịch vụ hỗ trợ. Sống trong môi trường tích cực có thể duy trì khả năng chức năng, năng lực nội tại, đây cũng là "chìa khóa" để lão hóa khỏe mạnh.

Vừa bước qua tuổi 51, bà Thu Hà* (quận 7, TP HCM) chủ động tìm hiểu dự phòng từ sớm để sống vui khỏe hơn. Bên cạnh tập thể thao mỗi ngày, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống khoa học, bà cũng gặp bác sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhờ tư vấn các bệnh có thể mắc phải để có hướng chăm sóc.

"50, 60 tuổi hay nhiều hơn thế nữa là cơ hội để yêu thương, chăm sóc bản thân tốt hơn. Đừng đợi khi có bệnh mới chữa, mà hãy tập lối sống lành mạnh, tích cực và chủ động phòng ngừa bệnh tật khi còn có thể", bà Hà cho hay. Hiện bà vẫn công tác ở một công ty phát hành sách, được nhiều đồng nghiệp khen dẻo dai, trẻ hơn nhiều so với độ tuổi.

Không chỉ nhóm trung niên, người trẻ cũng tích cực thể hiện sự yêu thương, quan tâm bố mẹ, người thân bằng hành động nhỏ, âm thầm nhưng ý nghĩa. Nhật Trung (27 tuổi, TP HCM) chọn cách chạy bộ mỗi sáng cùng bố, vừa rèn luyện thể chất, vừa tạo cơ hội để hai cha con gần gũi, chia sẻ. "Thấy bố vui vẻ, hoạt bát hơn sau mỗi buổi chạy, tôi rất hạnh phúc", Trung cho hay.

Không chỉ vậy, Trung còn hiểu tâm lý người lớn thường e ngại việc thăm khám để dự phòng sức khỏe. Vì thế, anh luôn chủ động đặt lịch đưa bố mẹ đến phòng khám, lắng nghe bác sĩ tư vấn và động viên bố mẹ chăm sóc bản thân tốt hơn. Những hành động nhỏ nhưng chân thành ấy giúp anh trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, mang lại niềm vui, sự an tâm cho cả gia đình.

