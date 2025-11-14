Lào Cai có tân chủ tịch tỉnh

Sáng 14/11, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu tán thành.

Ông Tuấn Anh kế nhiệm ông Trần Huy Tuấn đã được điều động làm Phó bí thư tỉnh ủy và bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu sáng 14/11. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai

Ông Nguyễn Tuấn Anh 50 tuổi, quê Hà Nội; trình độ thạc sỹ kinh tế. Ông có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), với các chức vụ như Phó giám đốc chi nhánh Láng Hạ; Giám đốc Agribank Mỹ Đình; Phó tổng giám đốc Agribank.

Sau đó, ông làm Vụ trưởng Tài chính - Kế toán rồi Vụ trưởng Tín dụng các ngành kinh tế của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó ban Công tác đại biểu, Phó chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. Tháng 11/2024, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (cũ).

Khi Lào Cai sáp nhập với Yên Bái tháng 7/2025, ông Tuấn Anh được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Tỉnh Lào Cai mới nằm giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, diện tích 13.250 km2; dân số gần 1,8 triệu; tiếp giáp với tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La và có đường biên giới hơn 182 km với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Vũ Tuân