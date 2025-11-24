Lãnh đạo Sudan chỉ trích đề xuất ngừng bắn từ Mỹ 'tệ chưa từng thấy'

Lãnh đạo quân đội Sudan nói đề xuất đình chiến do Mỹ đại diện các bên trung gian chuyển cho nước này là "tệ nhất từ trước đến nay".

Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo thực tế ở Sudan, ngày 23/11 tuyên bố nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Arab Saudi, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sẽ có quan điểm "thiên vị" chừng nào Abu Dhabi còn là thành viên. Đây là nhóm các nước đóng vai trò trung gian trong nội chiến tại Sudan.

Ông al-Burhan gọi đề xuất ngừng bắn mới nhất do phái viên Mỹ Massad Boulos đại diện nhóm Bộ Tứ chuyển cho Sudan là "tệ nhất từ trước đến nay", nhấn mạnh chính phủ của ông không thể chấp nhận. Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF), phe đang giao tranh với quân đội Sudan, trước đó tuyên bố đồng ý với văn bản này.

Theo lãnh đạo Sudan, đề xuất trên sẽ "xóa sổ lực lượng vũ trang, giải tán các cơ quan an ninh và cho phép nhóm vũ trang giữ nguyên vị trí hiện tại". Ông cho rằng phái viên Mỹ chỉ lặp lại những quan điểm của UAE, quốc gia bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho RSF, điều mà Abu Dhabi đã bác bỏ.

Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan tại thành phố Port Sudan hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Tư lệnh quân đội Sudan còn chỉ trích ông Boulos "đe dọa và phát ngôn như thể muốn áp đặt quan điểm" lên nước này. "Chúng tôi lo ngại ông ấy có thể sẽ là trở ngại đối với hòa bình mà mọi người Sudan mong muốn", ông al-Burhan nói.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột tại Sudan sau khi được Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Tư lệnh al-Burhan cảm ơn hai lãnh đạo và gọi đây là nỗ lực "thật lòng". Dù vậy, ông kêu gọi các bên trung gian tiếp cận một cách "đúng đắn và tích cực" nếu muốn đạt được giải pháp.

"Đây là cuộc chiến để sinh tồn", lãnh đạo Sudan nói, khẳng định chỉ chấp nhận thỏa thuận hòa bình mà RSF phải rút lui hoàn toàn và bị giới hạn ở những khu vực nhất định.

Nội chiến bùng phát tại Sudan cách đây hai năm do tranh giành quyền lực giữa quân đội Sudan và RSF, hai lực lượng từng hợp tác để lật đổ chính phủ chuyển tiếp do thủ tướng Abdalla Hamdok đứng đầu hồi năm 2021.

Chiến sự đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, 12 triệu người mất nhà cửa và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Sudan.

Các nỗ lực đàm phán đến nay vẫn chưa thể đem lại thỏa thuận ngừng bắn, khi cả hai phe đều muốn giành thắng lợi quân sự quyết định. Quân đội Sudan hiện ở thế bất lợi sau khi để mất thành trì quan trọng cuối cùng tại vùng Darfur vào tay RSF tháng trước.

Lực lượng này đang kiểm soát miền bắc, miền trung và miền đông Sudan, trong đó có thủ đô Khartoum, trong khi RSF chiếm khu vực phía tây và cùng đồng minh nắm giữ một phần khu vực Kordofan ở miền nam.

Phạm Giang (Theo AFP)