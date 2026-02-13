Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Tham gia đoàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo các bộ ngành.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng tham dự.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ viếng cấp Nhà nước của đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức vào dịp Tết Âm lịch; ngày thành lập Đảng (3/2); ngày Chiến thắng (30/4); năm tròn ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); Quốc khánh (2/9); Đại hội Đảng toàn quốc; kỳ họp Quốc hội.
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".
Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến nghĩa trang Mai Dịch viếng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiền bối.
Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương viếng các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nghĩa trang Mai Dịch.
Người đứng đầu Đảng tri ân lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương viếng các lãnh đạo tiền nhiệm.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc viếng các vị lãnh đạo tiền bối tại nghĩa trang Mai Dịch.
Giang Huy - Vũ Tuân