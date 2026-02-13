Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ viếng cấp Nhà nước của đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức vào dịp Tết Âm lịch; ngày thành lập Đảng (3/2); ngày Chiến thắng (30/4); năm tròn ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); Quốc khánh (2/9); Đại hội Đảng toàn quốc; kỳ họp Quốc hội.